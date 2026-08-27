Кулинария

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Яблоки для шарлотки не режу дольками, а натираю...

Про Казань

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Обычно яблоки для шарлотки режут дольками или небольшими кубиками, а затем распределяют по форме. Я теперь делаю иначе — натираю часть яблок прямо в тесто. За счет этого сок распределяется по всей массе, и середина получается более влажной и нежной без крема или пропитки.

Кусочки яблок при этом можно оставить только сверху или добавить совсем немного внутрь. Тогда пирог сохраняет знакомый вкус, но текстура становится заметно мягче.

Что понадобится

На форму диаметром около 22 см беру:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 150 г;
  • мука — 150 г;
  • яблоки — 3–4 шт.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • корица — по желанию;
  • сливочное масло — для формы.

Лучше подходят плотные кисло-сладкие яблоки. Они дают достаточно сока, но при этом не превращаются после выпечки в полностью водянистую массу.

Два яблока натираю прямо в миску

Яйца взбиваю с сахаром до светлой пышной массы. Затем аккуратно вмешиваю просеянную муку с разрыхлителем.

Два яблока очищаю от сердцевины и натираю на крупной терке прямо в тесто. Сок не отжимаю — именно он и нужен для более влажной середины. Массу после этого перемешиваю лопаткой, стараясь не осадить взбитые яйца.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше яблоки у меня почти всегда лежали в шарлотке отдельными кусочками: где-то их много, а где-то одно тесто. С тертыми фруктами вкус распределяется гораздо равномернее, а сама середина после остывания остается мягкой».

Остальные яблоки оставляю для верха

Форму смазываю маслом и выливаю тесто. Оставшееся яблоко нарезаю тонкими дольками и раскладываю сверху. Так у пирога остается привычный яблочный вид, хотя основная часть фруктов уже спрятана внутри.

По желанию посыпаю сверху щепоткой корицы. Сахар дополнительно не добавляю — при выпечке яблоки и так становятся слаще.

Яблоки перед использованием нужно тщательно промывать. Такие рекомендации по обработке свежих фруктов дает Роспотребнадзор.

Духовку первые полчаса не открываю

Шарлотку ставлю в заранее разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35–45 минут. Точное время зависит от формы и самой духовки.

Первые 25–30 минут дверцу стараюсь не открывать. Пока структура теста еще не закрепилась, резкий перепад температуры может привести к тому, что поднявшийся пирог осядет.

Готовность проверяю деревянной шпажкой ближе к центру. Из-за тертых яблок середина будет более влажной, но на шпажке не должно оставаться сырого теста.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Сначала я переживала, что сок от тертых яблок сделает шарлотку сырой. Но если не перебарщивать с фруктами и хорошо пропечь пирог, середина получается именно влажной и нежной, а не непропеченной».

Режу только после остывания

Горячую шарлотку лучше сразу не разрезать. Внутри еще много пара и фруктового сока, поэтому куски могут плохо держать форму.

Оставляю пирог хотя бы на 20–30 минут, а уже потом перекладываю на блюдо и режу. После небольшой паузы текстура становится стабильнее, но середина не теряет сочность.

В итоге одно простое изменение действительно заметно меняет привычный рецепт: яблоки не лежат отдельными кусочками, а буквально становятся частью самого теста. Поэтому шарлотка получается более равномерно яблочной и остается мягкой даже после полного остывания.

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