Яблоки сначала карамелизую на сковороде, а тесто лью сверху: духовку для этого пирога не включаю

Домашний яблочный пирог обычно означает форму, разогретую духовку и минимум полчаса ожидания. Но когда хочется чего-нибудь к чаю быстрее, я готовлю его прямо на сковороде: сначала подрумяниваю яблоки с небольшим количеством сахара и сливочного масла, а затем заливаю сверху тестом.

После приготовления остается только перевернуть пирог на тарелку. Яблоки, которые находились на дне сковороды, оказываются сверху и превращаются в мягкий карамельный слой. Отдельно украшать такую выпечку уже почти не приходится.

Что понадобится

Для сковороды диаметром около 22 см беру:

яблоки — 2–3 шт.;

яйца — 2 шт.;

сахар — 80 г;

кефир — 120 мл;

мука — 150–170 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сливочное масло — 25 г;

сахар для яблок — 1–2 ст. л.;

корица — по желанию;

щепотка соли.

Лучше использовать плотные кисло-сладкие яблоки. Слишком рыхлые плоды быстро разойдутся на сковороде и вместо красивых долек получится почти яблочное пюре.

Первым на сковороду идет не тесто

Яблоки очищаю от сердцевины и нарезаю достаточно тонкими дольками. В сковороде растапливаю сливочное масло, добавляю одну-две ложки сахара и аккуратно раскладываю фрукты.

Несколько минут готовлю на небольшом огне. Яблоки должны слегка размягчиться, а сахар — начать превращаться в карамель, но доводить ее до темно-коричневого цвета не нужно. Если хочется, в этот момент добавляю щепотку корицы.

Перевернутые пироги, где фрукты сначала готовятся под тестом, существуют во многих вариантах. Например, «Гастрономъ» публикует рецепты тартов и перевернутых пирогов с яблоками, в которых именно фруктовый слой после приготовления оказывается сверху.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Сначала мне казалось, что яблоки обязательно пригорят раньше теста. Оказалось, главное — не делать сильный огонь. Я даю им только немного размягчиться в масле и сахаре, а дальше они уже спокойно доходят вместе с пирогом».

Тесто замешиваю, пока яблоки прогреваются

Яйца смешиваю с сахаром и щепоткой соли, добавляю кефир. Затем постепенно всыпаю муку с разрыхлителем. Тесто должно получиться гуще блинного, но свободно стекать с ложки.

Когда яблоки готовы, огонь уменьшаю практически до минимального и выливаю массу прямо поверх фруктов. Перемешивать ничего не нужно — яблочный слой должен остаться на дне.

Сковороду накрываю крышкой. Именно под ней создается достаточно тепла, чтобы пирог пропекался не только снизу, но и сверху.

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Похожие пироги без духовки встречаются и у «Едим Дома»: выпечку на сковороде готовят под крышкой на небольшом огне, чтобы середина успевала пропечься до того, как нижняя сторона сильно подрумянится.

Сильный огонь здесь все испортит

Самая частая ошибка — попытаться ускорить процесс. Если увеличить нагрев, сахар под яблоками начнет гореть, когда середина пирога еще останется сырой.

Поэтому первые 15 минут крышку вообще не снимаю и держу минимальный огонь. Затем аккуратно проверяю середину деревянной шпажкой. Если на ней остается сырое тесто, возвращаю крышку еще на несколько минут.

Обычно пирогу требуется около 20–30 минут, но время зависит от сковороды и плиты. Особенно удобно использовать посуду с толстым дном — она распределяет тепло равномернее.

Перед приготовлением яблоки следует тщательно промывать под проточной водой. Такие рекомендации по обработке свежих фруктов публикует Роспотребнадзор.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый пирог я пыталась приготовить быстрее и поставила огонь сильнее. Снизу уже пахло карамелью, а сверху тесто еще было влажным. Теперь вообще не тороплюсь: маленький огонь здесь решает гораздо больше, чем лишние пять минут».

Самое интересное происходит при переворачивании

Когда середина полностью пропеклась, снимаю сковороду с огня и оставляю пирог постоять примерно пять минут. Затем прохожусь лопаткой вдоль края, накрываю сковороду большой плоской тарелкой и аккуратно переворачиваю.

Именно в этот момент становится понятно, зачем яблоки отправлялись на сковороду первыми. Сверху оказывается блестящий фруктовый слой, а сок и карамель частично пропитывают тесто.

Горячий пирог сразу не режу. Даю ему немного остыть, чтобы середина стабилизировалась и кусочки держали форму.

Шарлотка остается на другой раз

По набору продуктов этот пирог почти такой же простой, как привычная шарлотка. Но способ приготовления дает совсем другой результат: яблоки не прячутся отдельными кусочками внутри теста, а образуют целый верхний слой.

Сначала фрукты с маслом и сахаром, затем тесто, крышка и один переворот — духовка вообще не понадобится. Особенно удобно готовить такой пирог утром или на даче, когда ради небольшого десерта не хочется разогревать весь духовой шкаф.

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