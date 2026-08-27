Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Когда на завтрак снова остаются только яйца, сыр и кусок лаваша, привычные бутерброды уже не радуют. Я теперь делаю проще: режу лаваш ножницами прямо в миску с яйцами, добавляю сыр и выливаю всю массу на сковороду одним слоем.

Через несколько минут получается что-то среднее между омлетом, лепешкой и горячим пирогом. Снаружи появляется румяная корочка, внутри лаваш становится мягким, а сыр расплавляется между кусочками.

Что понадобится

На одну большую сковороду беру:

тонкий лаваш — 1 лист;

яйца — 3 шт.;

твердый сыр — 80–100 г;

молоко — 2–3 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по желанию;

зелень — небольшой пучок;

растительное или сливочное масло — немного для жарки.

Если хочется сделать завтрак сытнее, можно добавить ветчину, готовую курицу или немного помидоров. Главное — не перегружать массу слишком влажными ингредиентами.

Лаваш режу прямо над миской

Яйца слегка перемешиваю с молоком и солью. Затем беру кухонные ножницы и нарезаю лаваш небольшими полосками прямо в яичную смесь.

Так получается быстрее, чем сначала раскладывать лист на доске и резать ножом. Лаваш сразу покрывается яйцом и начинает немного размягчаться. После этого добавляю крупно натертый сыр и зелень.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз я просто хотела быстро использовать кусок лаваша, который оставался открытым со вчерашнего дня. Нарезала его прямо в яйца ножницами, добавила сыр и вылила на сковороду. Теперь этот вариант у меня появляется чаще обычных горячих бутербродов».

На сковороде массу сначала не трогаю

Сковороду слегка смазываю маслом и хорошо разогреваю. Выливаю смесь, распределяю ровным слоем и уменьшаю огонь до среднего.

Первые несколько минут ничего не перемешиваю. Низ должен успеть схватиться и подрумяниться, иначе при попытке перевернуть лепешка может разорваться.

Когда края уже хорошо держат форму, аккуратно проверяю низ лопаткой. Если корочка появилась, переворачиваю. Для большой лепешки удобнее использовать тарелку: накрыть ею сковороду, перевернуть, а затем вернуть блюдо второй стороной вниз.

Вторую сторону жарю совсем недолго

После переворачивания достаточно еще нескольких минут. Яйца к этому моменту уже почти схватились, лаваш стал мягким, а сыр внутри расплавился.

Сильный огонь не нужен. Если поверхность темнеет слишком быстро, а середина еще влажная, лучше уменьшить нагрев и ненадолго накрыть сковороду крышкой.

Яйца в таком блюде должны полностью приготовиться. О необходимости достаточной термической обработки яичных продуктов напоминает Роспотребнадзор.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Самое сложное здесь — не начинать мешать массу как обычный омлет. Я первые минуты вообще не беру лопатку. Когда снизу появляется хорошая корочка, лепешка уже спокойно держится целиком».

Начинку каждый раз можно менять

Базовый вариант из лаваша, яйца и сыра уже получается сытным, но дальше рецепт легко подстраивать под холодильник. Внутрь можно добавить мелко нарезанный сладкий перец, зелёный лук, кусочки готовой курицы или ветчину.

С помидорами я осторожничаю: слишком много сока делает середину влажной. Поэтому беру немного плотной мякоти или удаляю часть семян.

Получается удобный способ приготовить горячий завтрак без теста и долгой сборки. Лаваш просто режу в яйца, добавляю сыр и отправляю все на одну сковороду. Через 10 минут можно разрезать большую лепешку на куски и подавать вместо привычных бутербродов.

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