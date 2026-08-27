Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Когда хочется чего-то сытного, но возиться с тестом или лепить котлеты нет желания, выручает тонкий лаваш. Я распределяю сырой фарш очень тонким слоем прямо по половине листа, добавляю сыр, складываю лаваш пополам и обжариваю под крышкой.

Получается большая хрустящая лепешка с сочной мясной серединой. Главное здесь — не переборщить с начинкой. Если слой фарша сделать действительно тонким, он успевает полностью приготовиться, пока лаваш приобретает румяную корочку.

Что понадобится

На 2–3 большие лепешки беру:

тонкий лаваш — 2–3 листа;

мясной фарш — 300 г;

твердый сыр — 100 г;

репчатый лук — ½ небольшой головки;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

паприку — ½ ч. л.;

растительное масло — немного для сковороды.

Лук лучше натереть или очень мелко нарезать. Крупные кусочки здесь ни к чему: начинка готовится быстро, поэтому все ингредиенты должны быть небольшими.

Фарш распределяю почти прозрачным слоем

Фарш смешиваю с луком, солью, перцем и паприкой. Лаваш раскладываю на доске и мысленно делю пополам.

На одну половину выкладываю немного фарша и ложкой распределяю практически до самых краев. Толстую мясную котлету внутри делать не нужно — чем тоньше начинка, тем равномернее она приготовится.

Сверху добавляю немного натертого сыра и накрываю свободной половиной лаваша. Получается большая плоская заготовка.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз я положила фарша от души и быстро поняла ошибку: лаваш уже румяный, а мясу внутри еще нужно время. Теперь размазываю начинку максимально тонко. На вкус мяса все равно хватает, зато лепешка готовится гораздо равномернее».

На сковороду сначала кладу мясной стороной

Сковороду слегка смазываю маслом и разогреваю на среднем огне. Заготовку кладу той стороной вниз, где находится фарш, и сразу уменьшаю нагрев.

Накрываю крышкой и оставляю на несколько минут. Крышка здесь важна: внутри сохраняется тепло, благодаря которому мясная начинка быстрее доходит до готовности.

Когда нижняя сторона хорошо подрумянилась, аккуратно переворачиваю лепешку широкой лопаткой. Вторую сторону готовлю еще несколько минут.

Фарш нельзя оставлять полусырым. Роспотребнадзор рекомендует тщательно термически обрабатывать мясные продукты, поэтому перед подачей обязательно проверяю готовность начинки в самой толстой части.

Помидоры внутрь почти не добавляю

Сначала хотелось превратить лепешку почти в закрытую пиццу и положить туда сразу все: помидоры, соус, сыр и зелень. Но большое количество влажных продуктов быстро размягчает тонкий лаваш.

Поэтому сочные добавки предпочитаю подавать уже рядом. Хорошо подходят свежие помидоры, овощной салат или простой соус из сметаны, чеснока и зелени.

Если все-таки хочется добавить овощи непосредственно внутрь, беру совсем небольшое количество и режу максимально мелко.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Больше всего мне нравится момент сразу после сковороды: разрезаешь лепешку треугольниками, сверху лаваш хрустит, а внутри остается горячий фарш с расплавленным сыром. Соус поэтому всегда ставлю отдельно — не хочется заранее размягчать корочку».

Разрезаю уже после жарки

Готовую лепешку оставляю буквально на пару минут, а затем режу ножом или кухонными ножницами на треугольники. Есть их удобно руками, поэтому блюдо подходит и для быстрого ужина, и для горячего перекуса.

Весь принцип рецепта укладывается в несколько действий: тонко размазать фарш по лавашу, добавить сыр, сложить лист пополам и отправить на сковороду.

Никакого замешивания теста, панировки и лепки. А за счет тонкой начинки и хрустящего лаваша обычный фарш воспринимается уже совсем не как очередные котлеты.

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