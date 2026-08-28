Кулинария

Салат из конца 1960-х снова ставлю на стол: говядина, редька и один прием меняют весь вкус

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Салат «Клязьма» готовят с отварной говядиной, ч...

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Салаты советской кухни обычно ассоциируются с оливье, мимозой или селедкой под шубой. Но был и менее известный вариант — «Клязьма» с отварной говядиной, черной редькой, яйцами и обжаренными овощами. Его связывают с кухней Владимирской области и периодом активного развития туристических маршрутов по Золотому кольцу.

Состав кажется простым, но вкус получается совсем не похожим на привычные майонезные салаты. Главную роль играет черная редька: она дает остроту и свежесть, а сладковатые обжаренные морковь и лук смягчают ее характер.

Что понадобится

На большую салатницу беру:

  • отварную говядину — 300 г;

  • черную редьку — 1 среднюю;

  • морковь — 2 шт.;

  • репчатый лук — 2 шт.;

  • вареные яйца — 3 шт.;

  • майонез — по вкусу;

  • растительное масло — для жарки;

  • соль и черный перец — по вкусу.

Говядину лучше сварить заранее и дать ей остыть прямо в бульоне. Так мясо меньше подсыхает и легче нарезается аккуратной соломкой.

Редьку сразу в салат не кладу

Черную редьку очищаю и натираю на крупной терке. Ее резкий вкус нравится не всем, поэтому есть простой прием: заливаю натертую мякоть холодной слегка подсоленной водой примерно на 10–15 минут.

После этого воду сливаю, а редьку тщательно отжимаю. Она сохраняет характерную остроту, но становится мягче по вкусу.

Черная редька традиционно использовалась в русской кухне задолго до появления самого салата. О старых и региональных рецептах с этим корнеплодом регулярно пишет «Гастрономъ», где редьку сочетают в том числе с мясом, луком и различными заправками.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз я положила редьку сразу после терки, и для меня она оказалась слишком резкой. После короткой выдержки в холодной воде вкус становится намного спокойнее, но та самая пикантность никуда не исчезает».

Лук и морковь готовлю вместе

Лук нарезаю тонкими полукольцами, морковь натираю на крупной терке. Разогреваю немного растительного масла и обжариваю овощи до мягкости.

Сильно зажаривать их не нужно. Мне достаточно, чтобы лук стал прозрачным и слегка золотистым, а морковь — мягкой и сладковатой.

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После сковороды обязательно даю овощам полностью остыть. Если масла получилось многовато, перекладываю смесь на бумажное полотенце.

Именно сочетание сырой редьки и обжаренных овощей делает салат интересным: одновременно появляются свежая острота и мягкая сладость.

Мясо режу соломкой, а не кубиками

Остывшую говядину нарезаю поперек волокон тонкими полосками. Яйца режу примерно так же или небольшими кусочками.

Соединяю мясо, редьку, яйца и полностью остывшие лук с морковью. Добавляю немного майонеза, соль и перец, после чего аккуратно перемешиваю.

О советских салатах с мясом и корнеплодами рассказывает и «Аргументы и факты»: подобные рецепты строились на доступных продуктах и часто сочетали отварное мясо с овощами и достаточно сытной заправкой.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Мне здесь нравится именно нарезка соломкой. Когда и мясо, и овощи примерно одной формы, салат лучше смешивается, а в одной вилке сразу оказываются говядина, редька и сладковатая морковь».

Полчаса в холодильнике идут ему на пользу

Сразу после смешивания салат уже можно есть, но я предпочитаю убрать его в холодильник хотя бы на 20–30 минут. За это время вкус становится более цельным, а редька немного пропитывается заправкой.

Если майонез кажется слишком тяжелым, делаю другой соус: смешиваю густую сметану с небольшим количеством горчицы и лимонного сока. Получается более свежий вариант, хотя вкус уже немного отходит от привычной версии.

Продукты животного происхождения и готовые салаты важно хранить в холодильнике и не оставлять надолго при комнатной температуре. Такие рекомендации дает Роспотребнадзор.

Почему салат называют «Клязьмой»

Название отсылает к реке Клязьме, тесно связанной с Владимиром и другими городами региона. Сам рецепт обычно относят к советскому периоду и нередко связывают с ресторанной кухней Владимирской области конца 1960-х — начала 1970-х годов.

При этом точную красивую легенду о конкретном поваре или единственном ресторане лучше воспринимать осторожно: версии происхождения рецепта различаются. Зато сам состав хорошо соответствует советской ресторанной кухне того времени — недорогие продукты, отварное мясо и яркий корнеплод.

И сегодня салат выглядит вполне современно. Говядина делает его сытным, редька не дает вкусу стать тяжелым, а обжаренный лук с морковью добавляет сладость. Получается хороший вариант, если оливье уже надоел, а хочется мясного салата без картофеля.

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