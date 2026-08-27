Баклажан отправляю в духовку целиком: самое интересное начинается, когда разрезаю его пополам

Баклажаны обычно режут кружочками, кубиками или пластинами еще до приготовления. Но в конце лета я все чаще вообще не беру в руки нож перед духовкой. Запекаю баклажан целиком, а когда мякоть становится мягкой, разрезаю его и добавляю начинку прямо внутрь.

Получается одновременно горячая закуска и полноценный легкий ужин. Никаких отдельных лодочек вырезать не приходится, мякоть остается сочной, а начинку можно каждый раз менять в зависимости от того, что нашлось в холодильнике.

Что понадобится

На два крупных баклажана беру:

помидоры — 2 шт.;

творожный или сливочный сыр — 100–120 г;

твердый сыр — 50 г;

чеснок — 1 зубчик;

зелень — небольшой пучок;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль и черный перец — по вкусу.

Вместо творожного сыра можно взять фету или другой рассольный сыр. А если нужен более сытный ужин, хорошо подойдет заранее приготовленный мясной фарш.

Баклажаны даже не очищаю

Овощи хорошо мою, обсушиваю и в нескольких местах прокалываю вилкой. Это важно сделать перед запеканием целого баклажана, чтобы пар мог свободно выходить.

Перекладываю плоды на противень и отправляю в разогретую до 200 градусов духовку примерно на 35–50 минут. Время зависит от размера баклажанов. Ориентир простой: кожица должна сморщиться, а сам плод при нажатии стать очень мягким.

Перед приготовлением овощи необходимо тщательно промывать под проточной водой. На это обращает внимание и Роспотребнадзор в рекомендациях по обработке свежих овощей.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз я запекала баклажан целиком просто из любопытства. Оказалось, что это намного удобнее возни с кружочками на сковороде. Разрезаешь готовый плод, а внутри уже мягкая горячая мякоть, которую остается только дополнить начинкой».

Разрезаю только после духовки

Готовый баклажан достаю и оставляю буквально на несколько минут. Затем делаю продольный разрез почти по всей длине, но не разделяю плод на две отдельные половины.

Мякоть внутри слегка раздвигаю вилкой. Полностью вынимать ее, как при приготовлении привычных фаршированных лодочек, не нужно. Добавляю немного соли, перца, измельченного чеснока и ложку растительного масла.

Дальше начинается самое интересное — начинка. Смешиваю нарезанные помидоры с творожным сыром и зеленью и распределяю смесь прямо по горячей мякоти.

Сыр сверху — и снова в духовку

Посыпаю баклажаны небольшим количеством тертого твердого сыра и возвращаю в духовку еще примерно на 7–10 минут. Этого хватает, чтобы помидоры прогрелись, а сверху появилась расплавленная сырная корочка.

Долго держать блюдо второй раз не нужно: сам баклажан к этому моменту уже полностью приготовлен.

Если используются мясо или фарш, их нельзя класть внутрь сырыми на эти несколько минут. Мясную начинку нужно предварительно довести до готовности. Рекомендации по достаточной термической обработке продуктов животного происхождения публикует Роскачество.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Больше всего мне нравится не вынимать мякоть и не смешивать ее отдельно в миске. Просто прохожусь внутри вилкой, кладу помидоры и сыр — и снова ненадолго в духовку. Потом баклажан удобно есть ложкой прямо из собственной кожуры».

Начинку каждый раз можно делать новой

Именно поэтому рецепт не надоедает. Сегодня внутрь идут помидоры с сыром, завтра — грибы, потом курица или фарш. Для самого простого варианта достаточно чеснока, зелени и кусочка феты.

Но главное здесь даже не начинка, а способ подготовки. Баклажан отправляется в духовку целиком, поэтому внутри кожицы мякоть постепенно становится очень мягкой и сочной. После этого остается только раскрыть плод и решить, чем его дополнить.

В конце августа, когда баклажанов много, такой вариант особенно удобен. Не нужно жарить их партиями и постоянно подливать масло — духовка практически все делает сама.

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