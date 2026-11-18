Правительство Татарстана утвердило величину прожиточного минимума на 2027 год. В среднем на душу населения показатель составит 17 193 рубля, что на 1 095 рублей больше, чем в текущем году. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум установлен на уровне 18 740 рублей, для пенсионеров — 14 786 рублей, для детей — 16 677 рублей. Этот показатель используется при оценке нуждаемости граждан для предоставления мер социальной поддержки и расчета пособий.

Напомним, в прошлом году правительство региона увеличило прожиточный минимум на тысячу рублей — до 16 098 рублей, а годом ранее — почти на 2 тысячи, до 15 073 рублей. С начала года минимальный потребительский бюджет в республике вырос на 6,2%: продукты подорожали на 4,6%, непродовольственные товары — на 7%, услуги — на 7,2%.