В Казани приостановил работу популярный ресторан-бар Doski. Причиной стали нарушения санитарных норм, выявленные в ходе проверки Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства обнаружили повреждения внутренней отделки производственных помещений, отсутствие вытяжки и условий для приготовления блюд, а также плохую уборку. Кроме того, в заведении хранили вместе готовую и сырую продукцию, а часть продуктов не имела маркировки и сопроводительных документов.

В отношении юридического лица составлены протоколы об административном правонарушении, материалы направлены в суд. Суд принял решение о закрытии ресторана на 30 суток.

В телеграм-канале Doski закрытие объяснили ребрендингом, пообещав вернуться с новым светом, звуком и повышенным качеством. Дата открытия пока не называется. При этом автоматический бот ресторана по телефону сообщает, что бронь на Новый год открыта.