В красках египетских мумий обнаружили белки коров, коз и диких антилоп

Секреты мастерства древнеегипетских художников раскрыты благодаря современным методам неразрушающего контроля. Специалисты провели протеомное исследование фрагментов настенной росписи, расписных гробов и погребальных масок. Для точного определения биологического происхождения молекул использовался метод масс-спектрометрии, позволяющий выявить накопленные за тысячелетия химические повреждения белка.

Результаты подтвердили широкое применение анималистического клея. В большинстве образцов преобладал белок крупного рогатого скота, однако встречались также компоненты из шкур овец, коз, ослов и лошадей. В некоторых составах идентифицирован коллаген даже диких антилоп. Эти материалы служили связующим веществом для пигментов и грунтовкой для пористых поверхностей вроде дерева и камня.

По мнению авторов исследования, опубликованного в Science Advances, египтяне не придерживались строгой рецептуры при выборе органики. Основным критерием была доступность свежего мяса или отходов кожевенного производства. Выбор животного никак не зависел от статуса владельца вещи: одинаковый коровий клей могли найти как в гробнице фараона, так и в жилище ремесленника. Ранее подобные анализы требовали крупных соскобов, угрожавших сохранности памятников, сообщает "Самара Онлайн 24".