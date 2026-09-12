Соглашение о взаимодействии с «Юнармией» подписало правительство Татарстана

Правительство Татарстана и всероссийское движение «Юнармия» заключили соглашение о взаимодействии. Об этом сообщили в правительстве республики. Документ закрепляет сотрудничество сторон.

Подписи под соглашением поставили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин. Церемония прошла в Кабинете Министров республики.

Лейла Фазлеева назвала «Юнармию» «движением души». По ее словам, организация не носит показного характера. Она помогает формировать традиционные ценности.

Начальник штаба «Юнармии» в Татарстане генерал-майор Александр Бородин сообщил, что движению в республике исполнилось 10 лет. В его рядах состоят более 75 тысяч юнармейцев. В республике работают 56 штабов и свыше 1300 школьных отрядов.