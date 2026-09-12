Новости Татарстана

Соглашение о взаимодействии с «Юнармией» подписало правительство Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Правительство Татарстана и всероссийское движение «Юнармия» заключили соглашение о взаимодействии. Об этом сообщили в правительстве республики. Документ закрепляет сотрудничество сторон.

Подписи под соглашением поставили заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева и начальник Главного штаба «Юнармии» Владислав Головин. Церемония прошла в Кабинете Министров республики.

Лейла Фазлеева назвала «Юнармию» «движением души». По ее словам, организация не носит показного характера. Она помогает формировать традиционные ценности.

Начальник штаба «Юнармии» в Татарстане генерал-майор Александр Бородин сообщил, что движению в республике исполнилось 10 лет. В его рядах состоят более 75 тысяч юнармейцев. В республике работают 56 штабов и свыше 1300 школьных отрядов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Кусочек колбасы на всех не поделишь: натираю его в картошку — получается целая сковорода оладий

Полезное

день назад

В АО «Транснефть – Прикамье» прошел ежегодный слет молодых специалистов

клещ вонючка

Кулинария

день назад

Яблоки начали становиться мягкими: тушу их с корицей и прячу в тонкие блинчики

Интересное в Казани

3 дня назад

90 тысяч вакансий и 10 резюме на одно место: рассказываем, почему в Татарстане всё равно не хватает специалистов

мозер ремонт машинок для стрижки в Новосибирске

Кулинария

11 часов назад

Кусок батона начал черстветь: заливаю простой смесью — получается горячий завтрак к чаю за пару минут

Кулинария

день назад

Тыкву режу кубиками и кладу к курице: сладковатый овощ заменяет привычную картошку

Кулинария

день назад

Макаронник с яйцом и сыром снова готовлю как в детстве: вчерашние рожки подходят даже лучше свежих

Кулинария

день назад

Драники получаются мягкими и бледными вместо хрустящих: что картошка успевает сделать до сковороды

Не у нас

19 часов назад

Прошло объяснение новых правил для таксистов и курьеров с 1 октября
Технологии
2 часа назад

В МИФИ предложили способ навигации авто без спутников по датчикам и регистратору

Ученые НИЯУ МИФИ предложили навигацию авто без ...

Технологии

46 минут назад

Ubtech запустила завод гуманоидных роботов мощностью 10 тыс. в год

Полезное

21 час назад

Более 500 электоральных волонтеров Татарстана прошли подготовку к дням голосования

Технологии

час назад

Samsung Galaxy SmartTag 3 показали на слитых рендерах с новым дизайном

Кулинария

час назад

Борщ теряет свой насыщенный цвет из-за этой ошибки: простой прием для сохранение насыщенно-красного супа
Авария на водопроводе оставила без воды часть С...
Новости Казани
3 часа назад

Авария на водопроводе оставила без воды часть Советского района Казани

Не у нас

час назад

МВД: зависание и замедление телефона грозит обнаружением на нем вируса

Не у нас

час назад

Экс-биатлонист Васильев раскрыл отношение к нарушениям ПДД Алиной Загитовой

Технологии

час назад

DeepSeek V4.1-Flash обошла прошлый флагман в тестах на программирование
От типографии до избирательного участка: бюллет...
Полезное
6 дней назад

От типографии до избирательного участка: бюллетени на выборах 2026 переданы в доставку