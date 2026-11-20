Новогодний ужин не должен превращаться в многочасовое дежурство на кухне. Чтобы 31 декабря осталось время на украшение дома, встречу гостей и отдых, горячие блюда лучше продумать заранее. Многие мясные рулеты, запеканки и блюда из птицы можно подготовить накануне, а перед подачей просто отправить в духовку.

Для встречи Нового года 2027 необязательно покупать дорогие продукты или выбирать сложные ресторанные рецепты. Собрали пять вариантов горячего из свинины, курицы, фарша, картофеля и грибов, которые можно частично или полностью подготовить заранее.

1. Свинина с черносливом и орехами в медовой глазури

Это блюдо станет достойной заменой привычным отбивным. Мясо получается сочным, с ароматной фруктовой начинкой и аппетитной румяной поверхностью.

Ингредиенты на 6 порций:

свиная шея — 1,2 кг;

чернослив без косточек — 120 г;

грецкие орехи — 60 г;

чеснок — 4 зубчика;

горчица — 2 ст. л.;

мёд — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Чернослив залейте тёплой водой на 10 минут, затем обсушите и нарежьте. Орехи слегка подсушите на сковороде и измельчите. Свинину раскройте вдоль, чтобы получился большой пласт толщиной около 1,5–2 см. Посолите мясо, поперчите и распределите по поверхности чернослив с орехами. Сверните плотный рулет и перевяжите кулинарной нитью. Смешайте горчицу, мёд, масло, паприку и измельчённый чеснок. Смажьте мясо маринадом, накройте и уберите в холодильник на 8–12 часов. На следующий день запекайте под фольгой при 180 °C примерно 70–90 минут, ориентируясь на толщину рулета. Снимите фольгу и подрумяньте поверхность ещё 15–20 минут.

Для рулета с начинкой безопаснее ориентироваться на температуру не менее 71 °C в центре мясной части.

Как подготовить заранее: сформируйте и замаринуйте рулет накануне. Храните его в холодильнике при температуре не выше +4 °C, а запекайте непосредственно перед ужином.

2. Куриные кармашки с грибами и сыром

Нежное куриное филе с ароматной грибной начинкой выглядит празднично даже без сложного оформления. Готовые порции удобно разложить по тарелкам вместе с картофелем или овощами.

Ингредиенты на 6 порций:

куриное филе — 700 г;

шампиньоны — 250 г;

твёрдый сыр — 120 г;

сливочный творожный сыр — 100 г;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сметана — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Шампиньоны нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите. Обжарьте лук с грибами до испарения жидкости. Добавьте чеснок и остудите начинку. Смешайте грибы с творожным сыром и половиной натёртого твёрдого сыра. В куриных филе сделайте глубокие надрезы-кармашки. Посолите и поперчите мясо. Наполните кармашки грибной смесью и закрепите края зубочистками. Выложите в форму, смажьте сметаной и посыпьте оставшимся сыром. Запекайте при 190 °C около 25–35 минут, до достижения внутри 74 °C.

Как подготовить заранее: обжарьте грибы, приготовьте начинку и наполните куриные кармашки. Храните сырые заготовки в закрытом контейнере в холодильнике и запекайте в день праздника.

3. Мясные «Гнёзда» с картофельной начинкой

Вместо привычных котлет можно приготовить небольшие мясные корзиночки с нежным картофелем и сырной корочкой. Они выглядят необычно и не требуют отдельного сложного гарнира.

Ингредиенты на 6 порций:

смешанный фарш — 600 г;

картофель — 400 г;

репчатый лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

молоко — 50 мл;

твёрдый сыр — 120 г;

сливочное масло — 25 г;

сметана — 2 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Картофель очистите, отварите и разомните с молоком и сливочным маслом. Фарш смешайте с яйцом, измельчённым луком, сухарями, солью и перцем. Разделите массу на шесть частей. Сформируйте круглые мясные заготовки с углублением в центре. Выложите их в форму для запекания. Запекайте при 190 °C около 15 минут. Наполните углубления картофельным пюре. Сверху добавьте немного сметаны и тёртого сыра. Верните форму в духовку ещё на 15–20 минут, до полной готовности фарша.

Как подготовить заранее: картофельное пюре и мясную основу можно приготовить накануне. Храните их отдельно в холодильнике, а сформировать и запечь гнёзда можно в день праздника.

4. Картофельный гратен с грибами и сливками

Если на праздничном столе хочется иметь не только мясо, но и сытное самостоятельное блюдо, приготовьте гратен. Тонкие картофельные ломтики пропитываются сливками, а сверху образуется аппетитная сырная корочка.

Ингредиенты на 6 порций:

картофель — 1 кг;

шампиньоны — 250 г;

сливки жирностью 20% — 300 мл;

твёрдый сыр — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

сливочное масло — 30 г;

мускатный орех — щепотка;

соль и перец — по вкусу.

Приготовление:

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Шампиньоны нарежьте пластинками и слегка обжарьте на сливочном масле. Сливки смешайте с измельчённым чесноком, солью, перцем и мускатным орехом. Смажьте форму маслом. Выложите картофель слоями, чередуя с грибами. Залейте сливочной смесью. Накройте форму фольгой и запекайте при 180 °C около 45 минут. Снимите фольгу, посыпьте тёртым сыром и готовьте ещё 15–20 минут до румяной корочки.

Проверьте готовность картофеля ножом: он должен легко проходить через самые толстые ломтики.

Как подготовить заранее: полностью приготовьте гратен накануне, остудите и уберите в холодильник. Перед подачей прогрейте в духовке при 170 °C до горячего состояния в центре. Сырную корочку при необходимости можно обновить в последние минуты.

5. Куриные голени в медово-горчичном соусе

Это простой вариант горячего, который удобно приготовить сразу на большую компанию. Голени получаются румяными, ароматными и хорошо сочетаются с картофелем или овощами.

Ингредиенты на 6 порций:

куриные голени — 1,2 кг;

мёд — 2 ст. л.;

горчица — 2 ст. л.;

соевый соус — 3 ст. л.;

чеснок — 3 зубчика;

растительное масло — 1 ст. л.;

паприка — 1 ч. л.;

чёрный перец — по вкусу.

Приготовление:

Голени обсушите бумажными полотенцами. Смешайте мёд, горчицу, соевый соус, масло, паприку и измельчённый чеснок. Переложите курицу в глубокую ёмкость и тщательно покройте маринадом. Накройте крышкой и уберите в холодильник на 4–12 часов. Переложите голени на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 190 °C примерно 35–45 минут. В середине приготовления переверните голени и смажьте оставшимся маринадом, который не контактировал с сырой курицей. Проверьте готовность: температура внутри мяса возле кости должна достигнуть 74 °C.

Как подготовить заранее: замаринуйте голени накануне и храните в холодильнике. В день праздника останется только разложить их на противне и запечь.

Какое блюдо выбрать для новогоднего стола

Блюдо Что можно сделать заранее Время в духовке Свинина с черносливом Сформировать и замариновать 85–110 минут Куриные кармашки Приготовить начинку и наполнить филе 25–35 минут Мясные гнёзда Подготовить пюре и фарш 30–35 минут Картофельный гратен Полностью запечь 10–20 минут на разогрев Куриные голени Замариновать 35–45 минут

Как организовать подготовку к празднику

Чтобы не перегружать себя готовкой, распределите задачи на два дня.

30 декабря:

замаринуйте свинину и куриные голени;

приготовьте грибную начинку для кармашков;

сделайте мясную основу и картофельное пюре для гнёзд;

полностью приготовьте картофельный гратен.

31 декабря:

запеките свинину;

наполните и приготовьте куриные кармашки;

соберите и запеките мясные гнёзда;

отправьте куриные голени в духовку;

разогрейте гратен непосредственно перед подачей.

Все сырые заготовки храните отдельно от готовых продуктов при температуре не выше +4 °C. Не оставляйте скоропортящиеся блюда при комнатной температуре дольше двух часов. При повторном разогреве готовые блюда должны прогреться до 74 °C в центре.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не стоит готовить все пять горячих блюд одновременно. Для компании из 6–8 человек достаточно выбрать одно мясное горячее, одно блюдо из птицы и сытный гарнир. Остальное время лучше оставить для общения с близкими, а не для постоянного контроля духовки.

Праздничное меню вполне можно организовать без суеты и многочасового стояния у плиты. Свинина с черносливом, куриные кармашки, мясные гнёзда, картофельный гратен и медово-горчичные голени позволяют заранее подготовить большую часть работы. Главное — правильно распределить этапы приготовления и оставить на 31 декабря только запекание и разогрев.

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