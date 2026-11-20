Что подать на Новый год 2027, чтобы не провести весь день у плиты: пять горячих блюд, которые можно подготовить заранее
ПроКазань
Новогодний ужин не должен превращаться в многочасовое дежурство на кухне. Чтобы 31 декабря осталось время на украшение дома, встречу гостей и отдых, горячие блюда лучше продумать заранее. Многие мясные рулеты, запеканки и блюда из птицы можно подготовить накануне, а перед подачей просто отправить в духовку.
Для встречи Нового года 2027 необязательно покупать дорогие продукты или выбирать сложные ресторанные рецепты. Собрали пять вариантов горячего из свинины, курицы, фарша, картофеля и грибов, которые можно частично или полностью подготовить заранее.
1. Свинина с черносливом и орехами в медовой глазури
Это блюдо станет достойной заменой привычным отбивным. Мясо получается сочным, с ароматной фруктовой начинкой и аппетитной румяной поверхностью.
Ингредиенты на 6 порций:
свиная шея — 1,2 кг;
чернослив без косточек — 120 г;
грецкие орехи — 60 г;
чеснок — 4 зубчика;
горчица — 2 ст. л.;
мёд — 1 ст. л.;
растительное масло — 2 ст. л.;
паприка — 1 ч. л.;
соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Чернослив залейте тёплой водой на 10 минут, затем обсушите и нарежьте.
Орехи слегка подсушите на сковороде и измельчите.
Свинину раскройте вдоль, чтобы получился большой пласт толщиной около 1,5–2 см.
Посолите мясо, поперчите и распределите по поверхности чернослив с орехами.
Сверните плотный рулет и перевяжите кулинарной нитью.
Смешайте горчицу, мёд, масло, паприку и измельчённый чеснок.
Смажьте мясо маринадом, накройте и уберите в холодильник на 8–12 часов.
На следующий день запекайте под фольгой при 180 °C примерно 70–90 минут, ориентируясь на толщину рулета.
Снимите фольгу и подрумяньте поверхность ещё 15–20 минут.
Для рулета с начинкой безопаснее ориентироваться на температуру не менее 71 °C в центре мясной части.
Как подготовить заранее: сформируйте и замаринуйте рулет накануне. Храните его в холодильнике при температуре не выше +4 °C, а запекайте непосредственно перед ужином.
2. Куриные кармашки с грибами и сыром
Нежное куриное филе с ароматной грибной начинкой выглядит празднично даже без сложного оформления. Готовые порции удобно разложить по тарелкам вместе с картофелем или овощами.
Ингредиенты на 6 порций:
куриное филе — 700 г;
шампиньоны — 250 г;
твёрдый сыр — 120 г;
сливочный творожный сыр — 100 г;
репчатый лук — 1 шт.;
чеснок — 2 зубчика;
сметана — 2 ст. л.;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Шампиньоны нарежьте мелкими кубиками, лук измельчите.
Обжарьте лук с грибами до испарения жидкости.
Добавьте чеснок и остудите начинку.
Смешайте грибы с творожным сыром и половиной натёртого твёрдого сыра.
В куриных филе сделайте глубокие надрезы-кармашки.
Посолите и поперчите мясо.
Наполните кармашки грибной смесью и закрепите края зубочистками.
Выложите в форму, смажьте сметаной и посыпьте оставшимся сыром.
Запекайте при 190 °C около 25–35 минут, до достижения внутри 74 °C.
Как подготовить заранее: обжарьте грибы, приготовьте начинку и наполните куриные кармашки. Храните сырые заготовки в закрытом контейнере в холодильнике и запекайте в день праздника.
3. Мясные «Гнёзда» с картофельной начинкой
Вместо привычных котлет можно приготовить небольшие мясные корзиночки с нежным картофелем и сырной корочкой. Они выглядят необычно и не требуют отдельного сложного гарнира.
Ингредиенты на 6 порций:
смешанный фарш — 600 г;
картофель — 400 г;
репчатый лук — 1 шт.;
яйцо — 1 шт.;
панировочные сухари — 2 ст. л.;
молоко — 50 мл;
твёрдый сыр — 120 г;
сливочное масло — 25 г;
сметана — 2 ст. л.;
соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Картофель очистите, отварите и разомните с молоком и сливочным маслом.
Фарш смешайте с яйцом, измельчённым луком, сухарями, солью и перцем.
Разделите массу на шесть частей.
Сформируйте круглые мясные заготовки с углублением в центре.
Выложите их в форму для запекания.
Запекайте при 190 °C около 15 минут.
Наполните углубления картофельным пюре.
Сверху добавьте немного сметаны и тёртого сыра.
Верните форму в духовку ещё на 15–20 минут, до полной готовности фарша.
Как подготовить заранее: картофельное пюре и мясную основу можно приготовить накануне. Храните их отдельно в холодильнике, а сформировать и запечь гнёзда можно в день праздника.
4. Картофельный гратен с грибами и сливками
Если на праздничном столе хочется иметь не только мясо, но и сытное самостоятельное блюдо, приготовьте гратен. Тонкие картофельные ломтики пропитываются сливками, а сверху образуется аппетитная сырная корочка.
Ингредиенты на 6 порций:
картофель — 1 кг;
шампиньоны — 250 г;
сливки жирностью 20% — 300 мл;
твёрдый сыр — 150 г;
чеснок — 2 зубчика;
сливочное масло — 30 г;
мускатный орех — щепотка;
соль и перец — по вкусу.
Приготовление:
Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками.
Шампиньоны нарежьте пластинками и слегка обжарьте на сливочном масле.
Сливки смешайте с измельчённым чесноком, солью, перцем и мускатным орехом.
Смажьте форму маслом.
Выложите картофель слоями, чередуя с грибами.
Залейте сливочной смесью.
Накройте форму фольгой и запекайте при 180 °C около 45 минут.
Снимите фольгу, посыпьте тёртым сыром и готовьте ещё 15–20 минут до румяной корочки.
Проверьте готовность картофеля ножом: он должен легко проходить через самые толстые ломтики.
Как подготовить заранее: полностью приготовьте гратен накануне, остудите и уберите в холодильник. Перед подачей прогрейте в духовке при 170 °C до горячего состояния в центре. Сырную корочку при необходимости можно обновить в последние минуты.
5. Куриные голени в медово-горчичном соусе
Это простой вариант горячего, который удобно приготовить сразу на большую компанию. Голени получаются румяными, ароматными и хорошо сочетаются с картофелем или овощами.
Ингредиенты на 6 порций:
куриные голени — 1,2 кг;
мёд — 2 ст. л.;
горчица — 2 ст. л.;
соевый соус — 3 ст. л.;
чеснок — 3 зубчика;
растительное масло — 1 ст. л.;
паприка — 1 ч. л.;
чёрный перец — по вкусу.
Приготовление:
Голени обсушите бумажными полотенцами.
Смешайте мёд, горчицу, соевый соус, масло, паприку и измельчённый чеснок.
Переложите курицу в глубокую ёмкость и тщательно покройте маринадом.
Накройте крышкой и уберите в холодильник на 4–12 часов.
Переложите голени на противень, застеленный пергаментом.
Запекайте при 190 °C примерно 35–45 минут.
В середине приготовления переверните голени и смажьте оставшимся маринадом, который не контактировал с сырой курицей.
Проверьте готовность: температура внутри мяса возле кости должна достигнуть 74 °C.
Как подготовить заранее: замаринуйте голени накануне и храните в холодильнике. В день праздника останется только разложить их на противне и запечь.
Какое блюдо выбрать для новогоднего стола
|Блюдо
|Что можно сделать заранее
|Время в духовке
|Свинина с черносливом
|Сформировать и замариновать
|85–110 минут
|Куриные кармашки
|Приготовить начинку и наполнить филе
|25–35 минут
|Мясные гнёзда
|Подготовить пюре и фарш
|30–35 минут
|Картофельный гратен
|Полностью запечь
|10–20 минут на разогрев
|Куриные голени
|Замариновать
|35–45 минут
Как организовать подготовку к празднику
Чтобы не перегружать себя готовкой, распределите задачи на два дня.
30 декабря:
замаринуйте свинину и куриные голени;
приготовьте грибную начинку для кармашков;
сделайте мясную основу и картофельное пюре для гнёзд;
полностью приготовьте картофельный гратен.
31 декабря:
запеките свинину;
наполните и приготовьте куриные кармашки;
соберите и запеките мясные гнёзда;
отправьте куриные голени в духовку;
разогрейте гратен непосредственно перед подачей.
Все сырые заготовки храните отдельно от готовых продуктов при температуре не выше +4 °C. Не оставляйте скоропортящиеся блюда при комнатной температуре дольше двух часов. При повторном разогреве готовые блюда должны прогреться до 74 °C в центре.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не стоит готовить все пять горячих блюд одновременно. Для компании из 6–8 человек достаточно выбрать одно мясное горячее, одно блюдо из птицы и сытный гарнир. Остальное время лучше оставить для общения с близкими, а не для постоянного контроля духовки.
Праздничное меню вполне можно организовать без суеты и многочасового стояния у плиты. Свинина с черносливом, куриные кармашки, мясные гнёзда, картофельный гратен и медово-горчичные голени позволяют заранее подготовить большую часть работы. Главное — правильно распределить этапы приготовления и оставить на 31 декабря только запекание и разогрев.
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