Слухи о существовании четвертого пророчества Фатимы вновь привлекли внимание верующих. Согласно распространенной версии, Ватикан якобы скрывает дополнительное послание Богородицы, в котором говорится о грядущих потрясениях. Священник ярославского храма Рождества Христова Сергий Иванов объяснил, насколько обоснованны подобные предположения. Об этом сообщает «Регионы» со ссылкой на «Новосвят».

История фатимских откровений берет начало в 1917 году. Тогда трое детей из Португалии — Лусия, Жасинта и Франсишку — заявили, что им являлась Дева Мария. Позднее Лусия записала три части послания, получившие название фатимских тайн.

Первые две части стали известны общественности в 1941 году. В них говорилось о видении ада, войнах и судьбе России. Третье откровение Ватикан обнародовал значительно позже — только в 2000 году.

В последнем тексте описывались символические картины страданий христиан и гибели священнослужителей. Католические богословы связывали эти образы с преследованием церкви и покушением на Папу Римского Иоанна Павла II.

Долгое сохранение третьей тайны в секрете породило множество теорий. В частности, итальянский журналист Антонио Соччи предполагал, что Ватикан мог опубликовать не все содержание откровения. Так появились разговоры о четвертом пророчестве, якобы предупреждающем о масштабных катастрофах.

Однако Сергий Иванов подчеркнул, что убедительных доказательств существования дополнительного послания нет. Официальная католическая традиция признает три части фатимской тайны, а православная церковь не рассматривает эти откровения как часть собственного вероучения.

Священник отметил, что интерес к подобным историям обычно усиливается в тревожные времена. Люди пытаются найти объяснение происходящим событиям и обращаются к рассказам о скрытых предсказаниях.

Теоретически неизвестный текст могли бы не публиковать из опасений вызвать панику, допустил Иванов. Однако такое предположение само по себе не подтверждает существование документа.

После обнародования третьей тайны кардинал Йозеф Ратцингер, будущий Папа Бенедикт XVI, объяснял ее содержание как символическое описание испытаний, пережитых церковью, а не точный прогноз будущих событий.

По мнению Сергия Иванова, верующим важнее уделять внимание молитве, покаянию и добрым поступкам, чем искать скрытые пророчества.

Таким образом, четвертая тайна Фатимы остается неподтвержденной гипотезой. Достоверных документов, свидетельствующих о существовании еще одного откровения, представлено не было.

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