Парацетамол считается одним из наиболее распространённых средств против боли и высокой температуры. Однако неправильное использование препарата может закончиться серьёзным повреждением печени. Об этом в своём Telegram-канале предупредила врач-гастроэнтеролог Ольга Сухарева.

Особую осторожность специалист рекомендовала соблюдать во время сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Многие принимают сразу несколько препаратов от простуды, не обращая внимания на их состав.

Проблема заключается в том, что популярные порошки для приготовления горячих напитков нередко уже содержат парацетамол. Если дополнительно выпить таблетки с тем же действующим веществом, можно незаметно превысить безопасную дозировку.

Сухарева объяснила, что переработка лекарства происходит преимущественно в печени. В процессе образуется токсичное соединение NAPQI. При соблюдении рекомендованных доз организм обычно успешно его обезвреживает.

Однако при передозировке защитных механизмов может оказаться недостаточно. Токсичное вещество начинает разрушать клетки печени, а в наиболее тяжёлых случаях развивается острая печёночная недостаточность.

Дополнительные риски возникают при сочетании парацетамола с алкоголем и отдельными лекарственными средствами. Значение имеют также заболевания печени и индивидуальные особенности организма.

При отравлении врачи применяют антидот — ацетилцистеин. Наиболее эффективно лечение, начатое в первые восемь часов после передозировки, хотя препарат может быть полезен и позднее.

Гастроэнтеролог подчеркнула, что при подозрении на превышение дозы нельзя ждать ухудшения самочувствия. Повреждение печени может развиваться ещё до появления заметных симптомов.

При правильном использовании парацетамол остаётся эффективным обезболивающим и жаропонижающим средством. Главное — соблюдать инструкцию и проверять состав всех одновременно принимаемых препаратов.