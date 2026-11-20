Врач предупредила о смертельно опасности для печени из-за популярного лекарства
Про Казань
Парацетамол считается одним из наиболее распространённых средств против боли и высокой температуры. Однако неправильное использование препарата может закончиться серьёзным повреждением печени. Об этом в своём Telegram-канале предупредила врач-гастроэнтеролог Ольга Сухарева.
Особую осторожность специалист рекомендовала соблюдать во время сезонного роста заболеваемости ОРВИ. Многие принимают сразу несколько препаратов от простуды, не обращая внимания на их состав.
Проблема заключается в том, что популярные порошки для приготовления горячих напитков нередко уже содержат парацетамол. Если дополнительно выпить таблетки с тем же действующим веществом, можно незаметно превысить безопасную дозировку.
Сухарева объяснила, что переработка лекарства происходит преимущественно в печени. В процессе образуется токсичное соединение NAPQI. При соблюдении рекомендованных доз организм обычно успешно его обезвреживает.
Однако при передозировке защитных механизмов может оказаться недостаточно. Токсичное вещество начинает разрушать клетки печени, а в наиболее тяжёлых случаях развивается острая печёночная недостаточность.
Дополнительные риски возникают при сочетании парацетамола с алкоголем и отдельными лекарственными средствами. Значение имеют также заболевания печени и индивидуальные особенности организма.
При отравлении врачи применяют антидот — ацетилцистеин. Наиболее эффективно лечение, начатое в первые восемь часов после передозировки, хотя препарат может быть полезен и позднее.
Гастроэнтеролог подчеркнула, что при подозрении на превышение дозы нельзя ждать ухудшения самочувствия. Повреждение печени может развиваться ещё до появления заметных симптомов.
При правильном использовании парацетамол остаётся эффективным обезболивающим и жаропонижающим средством. Главное — соблюдать инструкцию и проверять состав всех одновременно принимаемых препаратов.
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