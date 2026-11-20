Инфаркт далеко не всегда начинается с резкой боли за грудиной. Иногда его проявления напоминают пищевое отравление, проблемы с позвоночником или обычное переутомление. Врач-кардиолог Ирина Васильева рассказала о пяти неочевидных симптомах опасного состояния, сообщает АИФ.

Первым признаком специалист назвала внезапную одышку. Человек может испытывать выраженные трудности с дыханием даже в состоянии покоя. При этом привычная для инфаркта боль в груди иногда полностью отсутствует.

Второй тревожный сигнал — нарушения со стороны пищеварительной системы. Сердечный приступ способен сопровождаться тошнотой, рвотой и болезненными ощущениями в животе. Из-за этого симптомы нередко ошибочно принимают за заболевания желудка или отравление.

Третий признак связан с необычным расположением боли. Дискомфорт может ощущаться в челюсти, руке, спине или под лопаткой. Человек при этом способен заподозрить стоматологические проблемы либо заболевания мышц и позвоночника.

Четвёртым симптомом является резкая слабость, при которой становится сложно выполнять привычные действия. Пятый признак — сильное головокружение, предобморочное состояние или внезапная потеря сознания.

Васильева отметила, что особенно внимательно к подобным проявлениям должны относиться пожилые люди, пациенты с диабетом, гипертонией, нарушениями липидного обмена и другими факторами сердечно-сосудистого риска.

Перечисленные симптомы могут возникать и при других заболеваниях. Однако при подозрении на инфаркт необходимо сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112. Ждать появления характерной боли в груди нельзя.