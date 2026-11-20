Начальник городского управления здравоохранения Ильназ Ахмадиев предложил построить в Казани новую многопрофильную детскую больницу с круглосуточной диагностикой, хирургией и реанимацией. С такой инициативой он выступил на XI сессии Казанской городской Думы пятого созыва.

По данным управления, износ части зданий действующих детских стационаров превышает 50%. Некоторые корпуса изначально были построены как детские сады и лишь позже переоборудованы под медицинские нужды.

Необходимость нового медучреждения подтверждает и нагрузка на Детскую республиканскую клиническую больницу: за 2025 год туда поступило 126,7 тыс. обращений, причем 69% пациентов — жители Казани.

Новую больницу предлагается разместить в Заречье. Строительство включено в перечень ключевых инициатив по развитию городского здравоохранения. Пока это лишь предложение: сроки, стоимость и количество мест не называются.