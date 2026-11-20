Ко Дню матери хочется приготовить выпечку, которая будет не только вкусной, но и красивой. Булочки «Зимние цветы» отлично подойдут для праздничного чаепития: мягкое дрожжевое тесто, ароматная яблочно-коричная начинка и лепестки, которые раскрываются во время выпекания. В готовом виде булочки напоминают небольшие цветы с золотистыми краями и нежной серединкой.

Для рецепта понадобятся обычные продукты, а необычная форма создаётся без специальных кондитерских приспособлений. Такие булочки можно подать к чаю или красиво упаковать в небольшую коробочку в качестве сладкого подарка маме.

Какие продукты понадобятся

На 10–12 булочек:

Для теста:

пшеничная мука — 500 г;

молоко — 250 мл;

сухие дрожжи — 7 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 70 г;

сливочное масло — 70 г;

соль — ½ ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Для начинки:

яблоки — 2 шт.;

сахар — 50 г;

сливочное масло — 25 г;

молотая корица — 1 ч. л.;

грецкие орехи — 40 г;

лимонный сок — 1 ч. л.

Для смазывания:

яичный желток — 1 шт.;

молоко — 1 ст. л.

Для украшения:

сахарная пудра — 1 ст. л.

Как приготовить мягкое дрожжевое тесто

Молоко подогрейте до 35–38 °C. Оно должно быть тёплым, но не горячим. Добавьте сухие дрожжи и одну столовую ложку сахара из общего количества. Перемешайте и оставьте на 5–10 минут, если этого требует инструкция производителя дрожжей. В отдельной миске взбейте яйцо с оставшимся сахаром, ванильным сахаром и солью. Растопите сливочное масло и немного остудите. Соедините молочную и яичную смеси, добавьте масло. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто. Вымешивайте около 8–10 минут. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте полотенцем и оставьте в тёплом месте на 60–90 минут.

За это время тесто должно увеличиться примерно вдвое. Если в помещении прохладно, на подъём может потребоваться немного больше времени.

Как приготовить ароматную начинку

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, затем нарежьте небольшими кубиками.

На сковороде растопите сливочное масло, добавьте яблоки и сахар. Готовьте на среднем огне около 5–7 минут, пока фрукты не станут мягкими, но сохранят форму.

Добавьте корицу и лимонный сок, перемешайте.

Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде, остудите и измельчите ножом.

Смешайте орехи с яблочной массой и полностью остудите начинку.

Она должна получиться густой, без лишнего сока. Это важно, чтобы тесто не размокло при формировании цветов.

Как сформировать булочки «Зимние цветы»

Именно необычная формовка превращает обычные дрожжевые булочки в праздничную выпечку.

Подошедшее тесто обомните и разделите на 10–12 одинаковых частей. Каждую часть раскатайте в круг диаметром примерно 12–14 см. В центр положите одну столовую ложку яблочной начинки. Соберите края теста над начинкой и тщательно защипните, формируя закрытый мешочек. Переверните заготовку швом вниз. Острым ножом сделайте по краям 6–8 радиальных надрезов, не доходя до центра примерно 1,5–2 см. Аккуратно разверните каждый получившийся сегмент немного в сторону, чтобы начинка оказалась видна между лепестками. Слегка расправьте края, придавая булочке форму распустившегося цветка. Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Накройте полотенцем и оставьте ещё на 20–25 минут.

Не делайте надрезы слишком глубокими: центральная часть должна оставаться цельной, иначе лепестки могут отделиться во время выпекания.

Как испечь булочки до золотистой корочки

Разогрейте духовку до 180 °C.

Смешайте яичный желток с молоком и аккуратно смажьте поверхность булочек, стараясь не заливать начинку.

Поставьте противень на средний уровень и выпекайте примерно 20–25 минут.

Готовые цветы должны увеличиться в объёме и приобрести золотистый оттенок. Если края начинают слишком быстро темнеть, прикройте их фольгой.

После выпекания переложите булочки на решётку и дайте им немного остыть. Перед подачей можно слегка посыпать сахарной пудрой.

Почему булочки получаются воздушными

Мягкость выпечки зависит от правильной консистенции теста и достаточного времени для расстойки.

Молоко и сливочное масло делают мякиш нежным, а дрожжи создают воздушную структуру. Яблочная начинка при нагревании становится мягкой и ароматной, а корица придаёт выпечке характерный домашний запах.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не забивайте тесто мукой во время замешивания. Оно может немного липнуть к рукам, но после вымешивания станет более эластичным. А яблочную начинку обязательно остудите перед формированием булочек: горячие фрукты могут нарушить структуру теста и затруднить защипывание краёв.

Чем можно заменить яблочную начинку

Рецепт легко адаптировать под другие вкусы.

С грушей и мёдом. Используйте две плотные груши, немного мёда и щепотку корицы.

С творогом и изюмом. Смешайте 200 г творога, яйцо, 2 столовые ложки сахара и 40 г изюма. Начинку предварительно хорошо отожмите от лишней влаги.

С вишней и шоколадом. Возьмите 150 г вишни без косточек, немного сахара и 40 г мелко нарезанного шоколада. Ягоды предварительно проварите и удалите лишний сок.

С маком. Используйте готовую густую маковую начинку с небольшим количеством мёда.

Как красиво подать выпечку ко Дню матери

Булочки «Зимние цветы» сами по себе выглядят нарядно, поэтому сложное оформление не понадобится.

Разложите их на большом светлом блюде, чередуя с веточками мяты или свежими ягодами. В центр каждого цветка можно положить немного сахарной пудры, чтобы подчеркнуть форму лепестков.

Для праздничного чаепития подойдут чёрный чай, кофе или горячее какао.

Если хочется преподнести выпечку в качестве подарка, сложите полностью остывшие булочки в небольшую коробку, выстеленную пергаментом, и перевяжите лентой.

Можно ли приготовить заранее

Тесто можно замесить вечером накануне и оставить для медленного подъёма в холодильнике в закрытой ёмкости.

Яблочную начинку также удобно приготовить заранее и хранить отдельно в холодильнике.

Сформированные булочки лучше выпекать в день праздника, чтобы лепестки хорошо раскрылись, а мякиш остался мягким и воздушным.

Готовую выпечку храните в закрытом контейнере при комнатной температуре до двух суток. Если хочется вернуть булочкам мягкость, немного прогрейте их в духовке при 150 °C.

«Зимние цветы» — красивый способ порадовать маму домашней выпечкой. Мягкое тесто, ароматные яблоки с корицей и необычная форма превращают простые ингредиенты в настоящее праздничное угощение. А приготовленные своими руками булочки станут особенно приятным дополнением к семейному чаепитию.

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