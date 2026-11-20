Отказ от обычного сахара в пользу мёда или искусственных подсластителей не означает, что риск развития диабета автоматически снизится. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в своём Telegram-канале.

Специалист обратил внимание на распространённое убеждение, что натуральные продукты обязательно полезнее привычного сахара. Именно поэтому многие начинают добавлять в чай и другие напитки мёд, рассчитывая защитить организм от нарушений углеводного обмена. Однако мёд тоже содержит большое количество простых сахаров, прежде всего глюкозу и фруктозу. При чрезмерном употреблении он увеличивает общую долю свободных сахаров в рационе.

По словам Вялова, гораздо важнее следить за количеством сладкого в ежедневном питании, а не просто менять один продукт на другой. Отдельно врач остановился на сахарозаменителях. Они различаются по химическому составу и воздействию на организм. Некоторые практически не влияют на концентрацию глюкозы в крови, но их употребление само по себе не гарантирует защиты от диабета.

Гастроэнтеролог подчеркнул, что при выборе продуктов необходимо оценивать рацион в целом. Даже полный отказ от добавленного сахара не отменяет влияния других факторов риска.

Для профилактики диабета второго типа большое значение имеют регулярная физическая активность, сбалансированное питание и поддержание нормальной массы тела.