Обычные отбивные можно превратить в красивое праздничное блюдо, если свернуть тонкие ломтики мяса в небольшие рулетики с начинкой. После запекания они напоминают распустившиеся розы с румяными лепестками, а внутри скрывают сочную смесь из грибов, сыра и зелени.

Мясные «Розочки» подойдут для новогоднего ужина или семейного торжества. Они эффектно смотрятся на общем блюде, хорошо сочетаются с картофелем и овощами, а готовятся из доступных продуктов.

Какие продукты понадобятся

На 8 мясных розочек:

Для мясной основы:

свинина (корейка или карбонад) — 800 г;

репчатый лук — 1 шт.;

горчица — 1 ст. л.;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для начинки:

шампиньоны — 250 г;

твёрдый сыр — 120 г;

сливочный творожный сыр — 80 г;

свежая петрушка — небольшой пучок;

сметана — 1 ст. л.

Для украшения:

помидоры черри — 5–6 шт.;

свежая зелень — по желанию.

Как подготовить мясо

Свинину промокните бумажными полотенцами и нарежьте поперёк волокон тонкими ломтиками толщиной около 1 см. Накройте кусочки пищевой плёнкой и аккуратно отбейте кухонным молотком до толщины примерно 4–5 мм. Репчатый лук натрите на мелкой тёрке или измельчите блендером. Смешайте лук с горчицей, растительным маслом, измельчённым чесноком, паприкой, солью и перцем. Смажьте мясные ломтики полученной смесью с обеих сторон. Накройте посуду и уберите свинину в холодильник на 30–40 минут.

Маринад сделает мясо ароматнее и поможет сохранить его сочность при запекании.

Как приготовить грибную начинку

Шампиньоны очистите от загрязнений и нарежьте очень мелкими кубиками. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Обжарьте грибы 7–10 минут, пока лишняя жидкость не испарится. Дайте шампиньонам полностью остыть. Твёрдый сыр натрите на мелкой тёрке. Петрушку мелко порубите. Соедините грибы, сыр, творожный сыр, сметану и зелень. Перемешайте до получения густой массы.

Начинка должна быть плотной, чтобы не вытекать из мясных рулетиков во время приготовления.

Как сформировать мясные «Розочки»

Именно необычная формовка превращает привычные отбивные в праздничное горячее.

Достаньте мясо из холодильника и разложите ломтики на рабочей поверхности. На каждый кусочек нанесите тонкий слой грибной начинки, оставляя небольшие свободные края. Сверните мясо в плотный рулетик. Разрежьте каждый рулетик вдоль пополам, не доходя примерно 1 см до конца с одного края. Аккуратно разверните получившиеся половинки, чтобы начинка оказалась видна между мясными слоями. Сверните полоску в спираль, формируя розочку. Закрепите нижнюю часть деревянной зубочисткой или кулинарной нитью. Переложите готовые заготовки в смазанную форму для запекания. Повторите действия с остальными кусочками мяса. Между розочками можно разместить половинки помидоров черри.

Как запечь мясные розочки

Разогрейте духовку до 190 °C.

Накройте форму фольгой и поставьте на средний уровень примерно на 25 минут.

Затем снимите фольгу и продолжайте запекать ещё 15–20 минут, чтобы мясо подрумянилось.

Проверяйте готовность по самому толстому участку: температура внутри свинины должна достигнуть не менее 63 °C с последующим отдыхом в течение трёх минут.

Если верхушки начинают слишком быстро темнеть, прикройте их фольгой.

Готовые розочки достаньте из духовки и оставьте на 5–7 минут. Перед подачей удалите зубочистки или кулинарную нить.

Почему мясо получается сочным

Секрет блюда заключается в тонких мясных ломтиках и начинке, которая удерживает влагу внутри рулетиков.

Грибы придают аромат, сливочный сыр делает начинку нежной, а твёрдый сыр помогает ей сохранить форму.

Дополнительную роль играет предварительное маринование. Горчица, чеснок и паприка насыщают свинину ароматом и создают аппетитную поверхность.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не отбивайте мясо слишком сильно. Если ломтики станут почти прозрачными, они могут порваться при сворачивании. Оптимальная толщина — около 4–5 мм. А грибную начинку обязательно полностью остудите перед формированием розочек, иначе мясо начнёт размягчаться и будет хуже держать форму.

Чем можно разнообразить начинку

Вместо грибов и сыра можно использовать другие сочетания.

С черносливом и орехами. Мелко нарежьте сухофрукты, добавьте измельчённые грецкие орехи и немного сливочного сыра. Получится сладковато-пряная начинка.

С болгарским перцем. Используйте мелко нарезанный красный перец, сыр и зелень. Разрез получится особенно ярким.

С ветчиной и моцареллой. Соедините небольшие кусочки ветчины с моцареллой для пиццы и петрушкой.

Со шпинатом. Добавьте к сливочному сыру припущенный и хорошо отжатый шпинат. Такая начинка получится нежной и ароматной.

Как красиво подать блюдо на праздничный стол

Мясные «Розочки» лучше всего смотрятся на большом светлом блюде.

Разложите их по кругу, чередуя с половинками запечённых помидоров черри. В центр можно положить несколько веточек розмарина или петрушки.

В качестве гарнира подойдут картофельное пюре, картофельные розы, запечённые овощи или рис с зеленью.

Для более эффектной подачи можно разрезать одну розочку пополам, чтобы гости увидели грибную начинку и красивые мясные слои.

Можно ли приготовить заранее

Для экономии времени мясо можно замариновать накануне, но хранить его необходимо в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Грибную начинку также удобно приготовить заранее и убрать в отдельный закрытый контейнер.

Формировать розочки лучше в день приготовления, чтобы начинка не успела размягчить тонкие ломтики мяса.

Готовое блюдо можно хранить в холодильнике до 3–4 дней в закрытом контейнере. Перед подачей разогревайте его в духовке при 160–170 °C до полного прогревания.

Мясные «Розочки» с грибами и сыром — эффектная альтернатива привычным отбивным. Тонкие ломтики свинины, нежная начинка и необычная форма превращают доступные продукты в красивое горячее блюдо. Такая подача поможет разнообразить новогоднее меню и удивить гостей без сложных кулинарных приёмов.

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