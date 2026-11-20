Интимная близость при определённых обстоятельствах может стать фактором, провоцирующим сердечный приступ. Об этом врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в программе «О самом главном», выходящей на телеканале «Россия 1».

Во время эфира доктор предложил участнице передачи предположить, существует ли вероятность инфаркта во время полового акта. Женщина ответила утвердительно, и специалист подтвердил, что такая опасность действительно есть.

Мясников объяснил, что сексуальная активность сопровождается физической нагрузкой. В этот момент сердце начинает сокращаться чаще, а потребность сердечной мышцы в кислороде увеличивается.

Для здорового человека подобные изменения обычно не представляют серьёзной угрозы. Однако ситуация может быть иной при наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

Особенно опасно то, что некоторые люди даже не догадываются о нарушениях в работе сердца. В таких случаях интенсивная нагрузка, включая интимную близость, иногда становится провоцирующим фактором инфаркта.

При этом врач не призывал отказываться от сексуальной активности. Вероятность сердечного приступа непосредственно во время полового акта остаётся небольшой.

Людям с диагностированными заболеваниями сердца рекомендуется учитывать своё состояние и соблюдать назначения кардиолога. При необходимости специалист поможет определить допустимый уровень физической нагрузки.