Сервис поиска и онлайн-бронирования pet-friendly отелей и зоогостиниц
Pet&Rent
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Pet&Rent — сервис для поиска и онлайн-бронирования pet-friendly отелей и зоогостиниц по всей России. Платформа помогает организовать путешествие с собакой или кошкой либо найти место, где питомец сможет комфортно остаться на время вашего отсутствия. С помощью сервиса можно подобрать и забронировать отели, апартаменты, базы отдыха, глэмпинги и зоогостиницы. Поиск учитывает город, даты поездки, вид, вес и количество животных.
Главное преимущество Pet&Rent — удобный поиск с учётом особенностей каждого питомца. В карточках отелей указаны правила и ограничения проживания, дополнительные условия размещения. Всё необходимое для путешествий с питомцами и заботы о них собрано на одной платформе.