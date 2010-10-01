О ПРОЕКТЕ

Для тех, у кого есть лапки

Домашние животные давно стали полноценными членами семьи. Мы выбираем для них лучший корм, заботимся о здоровье, ищем хороших специалистов и стараемся сделать их жизнь комфортнее. Но где найти ветеринара, которому можно доверить любимца? Куда обратиться за грумингом? И с кем оставить питомца, если предстоит поездка?

В проекте «Мир питомцев» мы собрали полезные места и сервисы Казани, которые помогут заботиться о четвероногих друзьях. Ветеринарные клиники, зоомагазины, груминг-салоны, гостиницы для животных и другие компании — выбирайте подходящие услуги, сохраняйте контакты и радуйте своих любимцев!