Дом приёмов в Казани удостоен специального приза жюри «За популяризацию наследия» открытого федерального смотра-конкурса «РЕБУС: Наследие». Итоги конкурса подвели в рамках IV Международного форума «РЕБУС 2026».

Награду присудили за проект сохранения и современного использования исторических зданий на улице Карла Маркса, 16–18. Сегодня в восстановленных особняках располагается Дом приёмов, где проходят культурные мероприятия, экскурсии, выставки и деловые встречи.



При реставрации зданий особое внимание уделялось сохранению их архитектурных особенностей и исторического облика. В интерьерах представлены произведения западноевропейского искусства, антикварная мебель и предметы декоративно-прикладного искусства из Большого собрания изящных искусств. Таким образом, исторические особняки получили новые общественные функции, сохранив связь с культурным наследием прошлых эпох.Дом приёмов входит в состав проекта «Квартал изящных искусств ASG», предусматривающего сохранение исторической застройки и формирование единого культурно-общественного пространства в центре Казани. Помимо Дома приёмов, в проект входят Музей частных коллекций и будущий Дворец изящных искусств. Концепция основана на комплексном подходе к сохранению наследия, при котором восстановление отдельных зданий рассматривается в контексте развития городской среды.Всего на конкурс «РЕБУС: Наследие» поступило 263 заявки из разных регионов России. Экспертное жюри оценивало проекты, связанные с реставрацией объектов культурного наследия, развитием исторических территорий и их приспособлением к современным функциям.Конкурс проводился в рамках международного форума «РЕБУС», посвящённого вопросам сохранения исторического наследия, градостроительства и развития территорий.

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