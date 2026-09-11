Эксперт перечислил признаки скрытой слежки через камеру ноутбука

Несанкционированное подключение вредоносного ПО к веб-камере компьютера можно распознать по нескольким техническим и визуальным маркерам. Об этом «Газете.ру» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Миронов.

Главный сигнал, по его словам, — светодиодный индикатор рядом с объективом. Если лампочка горит при выключенных приложениях для фотосъемки и видеосвязи, это свидетельствует о скрытом доступе.

Кроме того, стоит прислушаться к щелчкам механизма фокусировки или срабатывания объектива. Еще один признак — аномальная нагрузка на систему в режиме простоя.

«Шпионское ПО передает видеопоток на сервер. Откройте диспетчер задач и посмотрите, какие приложения используют сеть или нагружают процессор», — рекомендовал Миронов. Для защиты он посоветовал применять физические заглушки или слайдеры, регулярно проверять права доступа софта в параметрах конфиденциальности и отключать неиспользуемое оборудование в диспетчере устройств; полную гарантию удаления троянов дает только полная переустановка операционной системы.