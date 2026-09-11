Новости Татарстана

Компания из Татарстана заплатит 500 тысяч за взятки при вывозе мусора

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Коммерческая организация из Татарстана заплатит 500 тысяч рублей за незаконное вознаграждение должностному лицу при вывозе мусора. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Поводом стало сотрудничество с мастером железнодорожного предприятия: за возможность складировать и утилизировать бытовые отходы компания регулярно платила деньги.

Проверку провела Татарская транспортная прокуратура. Она изучила, как фирма, занимающаяся уборкой вагонов, соблюдает антикоррупционное законодательство. В 2025 году исполнительный директор предприятия передавала мастеру Казанского цеха эксплуатации Юдинского участка производства Горьковской дирекции ОАО «РЖД» средства за размещение мусора на территории железнодорожного объекта и его последующий вывоз. Общая сумма незаконных выплат превысила 130 тысяч рублей.

По итогам проверки в отношении самой организации возбудили административное дело по статье о незаконном вознаграждении от имени компании. Суд признал компанию виновной и назначил штраф в 500 тысяч рублей. Эта сумма почти в четыре раза больше переданных взяток.

Уголовное дело в отношении директора завершилось приговором 26 июня 2026 года. Кировский районный суд Казани признал 48-летнюю москвичку виновной в даче взятки. Ей назначили штраф в 250 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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