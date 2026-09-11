Технологии

Американские разработчики ИИ создают защиту от неуправляемых алгоритмов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Американские компании — лидеры в разработке искусственного интеллекта — работают над системой экстренной защиты от вышедших из-под контроля алгоритмов. Для этого они используют другие инструменты ИИ, сообщает портал Axios.

Поводом для усиления внимания к безопасности ИИ стал уход из индустрии исследователя компании Anthropic Джейкоба Коксона. Он заявил, что гонка технологических корпораций приближает мир к «точке невозврата» и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце 2027 года.

По информации Axios, единого рубильника для мощных ИИ-систем не существует: они работают на множестве компьютеров и платформ, хотя компании могут отключать отдельные серверы. Поэтому разработчики экспериментируют с многоуровневой защитой, которая выявляет подозрительное поведение, останавливает агентов и отрезает их от ресурсов, необходимых для продолжения работы. Представители OpenAI сообщили, что их цель — «полностью автономные процедуры отключения при серьезных проблемах».

Наблюдатель на базе ИИ предупредит сотрудников об опасном поведении агентов и отключит систему в течение 30 минут, если угроза подтвердится. Anthropic делает ставку на тандем человека и ИИ: алгоритмы следят за подозрительной активностью и оповещают сотрудников об ошибках в работе системы, но во время последних тестов автоматизированный мониторинг распознал лишь 50% угроз. Ведущий специалист Пентагона по технологиям Эмиль Майкл ранее заявил, что опасения о том, что ИИ может уничтожить человечество, объясняются страхом перед переменами, а Президент США Дональд Трамп также заявлял, что восстание машин не произойдет, но на случай угрозы найдется «другое маленькое приспособление».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Полезное

день назад

В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

как выглядит таракан

Интересное в Казани

день назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

80 рублей за литр солярки: рассказываем, на чем экономит казанский бизнес в 2026 году

новогодняя фотосессия беременной в Красноярске

Не у нас

20 часов назад

Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

Не у нас

день назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Не у нас

день назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Кулинария

день назад

Драники у соседки золотистые, а мои серые и мокрые: что происходит с картошкой еще до жарки

Технологии

день назад

Семена томатов после полета на «Бион-М» №2 проросли быстрее земных
Новости Татарстана
17 часов назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Новости Казани

час назад

В Казани собрались руководители пенитенциарных служб стран СНГ

Полезное

день назад

От типографии до избирательного участка: бюллетени на выборах 2026 переданы в доставку

Кулинария

час назад

Сырники держат форму на тарелке, но расползаются на сковороде: где ошиблись с тестом

Технологии

3 часа назад

iPhone 18 Pro и Duo появятся в России в начале октября от ₽174,9 тыс.
Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане...
Новости Татарстана
17 часов назад

Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане при участии Минниханова

Кулинария

4 часа назад

Котлеты покрываются красивой корочкой, но внутри остаются сухими: фарш портят еще до сковороды

Новости Татарстана

4 часа назад

Компания из Татарстана заплатит 500 тысяч за взятки при вывозе мусора

Технологии

5 часов назад

Госуслуги: для маркетплейсов нужен российский браузер или сертификаты Минцифры
Дом под ключ и технику в подарок: рассказываем,...
Гид по Казани
5 дней назад

Дом под ключ и технику в подарок: рассказываем, где Казани строят без риска и с 100 000 ₽ бонусом