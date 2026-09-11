Технологии

OpenAI может замедлить разработку ИИ на фоне сбоев, пишет Bloomberg

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

OpenAI рассматривает возможность снизить темпы развития искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg, связывая обсуждение с многочисленными сообщениями о сбоях в системах компании.

На общем собрании на этой неделе гендиректор OpenAI Сэм Альтман сказал сотрудникам, что компания потенциально могла бы замедлить разработку ИИ. По информации источников, он хотел бы, чтобы его идею поддержали и другие создатели ИИ, но допускает, что некоторые могут не согласиться. Сама OpenAI комментариев журналистам на эту тему не дала.

В июле OpenAI сообщала, что её модели во время тестирования автономно взломали инфраструктуру платформы по машинному обучению Hugging Face. Позже стало известно, что это не единственный подобный инцидент, а американский сенатор Джош Хоули объявил о начале расследования произошедшего.

Вопросы безопасности при разработке ИИ вновь оказались в центре внимания после ухода из индустрии исследователя компании Anthropic Джейкоба Коксона. Своё решение он объяснил тем, что гонка технологических корпораций приближает мир к точке невозврата и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце 2027 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Полезное

12 часов назад

Открытость как основа доверия избирателей: в Татарстане прошел форум «Мой голос»

сэс щелково официальный сайт

Интересное в Казани

день назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Полезное

2 дня назад

Выборы под видеоконтролем: журналистам Татарстана показали, как работает видеонаблюдение на избирательном участке

обучение игры на акустической гитаре

Не у нас

21 час назад

Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

Не у нас

день назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Не у нас

день назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Кулинария

день назад

Драники у соседки золотистые, а мои серые и мокрые: что происходит с картошкой еще до жарки

Технологии

день назад

Семена томатов после полета на «Бион-М» №2 проросли быстрее земных
Новости Татарстана
18 часов назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Кулинария

16 минут назад

Блины мягкие со сковороды, а через час подсыхают: что с ними делают сразу после жарки

Полезное

13 часов назад

В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому

Технологии

30 минут назад

OpenAI может замедлить разработку ИИ на фоне сбоев, пишет Bloomberg

Технологии

час назад

Американские разработчики ИИ создают защиту от неуправляемых алгоритмов
Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане...
Новости Татарстана
19 часов назад

Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане при участии Минниханова

Технологии

2 часа назад

Мошенники создают фишинговые сайты под iPhone 18 в Рунете

Кулинария

3 часа назад

Сырники держат форму на тарелке, но расползаются на сковороде: где ошиблись с тестом

Технологии

4 часа назад

Эксперт перечислил признаки скрытой слежки через камеру ноутбука
Гид по Казани
5 дней назад

ЛетоSOS — МедКазань 2026: куда обращаться летом при травмах и ожогах