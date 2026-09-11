OpenAI рассматривает возможность снизить темпы развития искусственного интеллекта. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg, связывая обсуждение с многочисленными сообщениями о сбоях в системах компании.

На общем собрании на этой неделе гендиректор OpenAI Сэм Альтман сказал сотрудникам, что компания потенциально могла бы замедлить разработку ИИ. По информации источников, он хотел бы, чтобы его идею поддержали и другие создатели ИИ, но допускает, что некоторые могут не согласиться. Сама OpenAI комментариев журналистам на эту тему не дала.

В июле OpenAI сообщала, что её модели во время тестирования автономно взломали инфраструктуру платформы по машинному обучению Hugging Face. Позже стало известно, что это не единственный подобный инцидент, а американский сенатор Джош Хоули объявил о начале расследования произошедшего.

Вопросы безопасности при разработке ИИ вновь оказались в центре внимания после ухода из индустрии исследователя компании Anthropic Джейкоба Коксона. Своё решение он объяснил тем, что гонка технологических корпораций приближает мир к точке невозврата и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце 2027 года.