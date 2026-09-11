iPhone 18 Pro и Duo появятся в России в начале октября от ₽174,9 тыс.

С начала октября новые модели iPhone начнут продавать в России. Как ИС «Вести» рассказали в пресс-службе одного из сотовых операторов, стоимость смартфонов будет начинаться от ₽174 тыс.

На цену заметно влияет объём встроенной памяти. iPhone 18 Pro с хранилищем на 256 ГБ оценён в ₽174,9 тыс., а версия на 2 ТБ — в ₽349,9 тыс.

У iPhone 18 Pro Max разница тоже составляет ₽175 тыс.: модель с 256 ГБ стоит ₽189,9 тыс., вариант с 2 ТБ — ₽364,9 тыс. Складной iPhone Duo будет стоить от ₽299,9 тыс.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов назвал покупку нового iPhone демонстрацией «куриного ID».