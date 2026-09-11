Технологии

iPhone 18 Pro и Duo появятся в России в начале октября от ₽174,9 тыс.

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

С начала октября новые модели iPhone начнут продавать в России. Как ИС «Вести» рассказали в пресс-службе одного из сотовых операторов, стоимость смартфонов будет начинаться от ₽174 тыс.

На цену заметно влияет объём встроенной памяти. iPhone 18 Pro с хранилищем на 256 ГБ оценён в ₽174,9 тыс., а версия на 2 ТБ — в ₽349,9 тыс.

У iPhone 18 Pro Max разница тоже составляет ₽175 тыс.: модель с 256 ГБ стоит ₽189,9 тыс., вариант с 2 ТБ — ₽364,9 тыс. Складной iPhone Duo будет стоить от ₽299,9 тыс.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов назвал покупку нового iPhone демонстрацией «куриного ID».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Полезное

9 часов назад

В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому

микрокапсулированные препараты от тараканов

Интересное в Казани

день назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

80 рублей за литр солярки: рассказываем, на чем экономит казанский бизнес в 2026 году

окраска стен цена за м2 в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Кулинария

день назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Не у нас

день назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Кулинария

день назад

Драники у соседки золотистые, а мои серые и мокрые: что происходит с картошкой еще до жарки

Технологии

день назад

Семена томатов после полета на «Бион-М» №2 проросли быстрее земных
Новости Татарстана
14 часов назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Кулинария

час назад

Котлеты покрываются красивой корочкой, но внутри остаются сухими: фарш портят еще до сковороды

Полезное

день назад

В Татарстане с 9 сентября начинают работу участковые избирательные комиссии

Новости Татарстана

час назад

Компания из Татарстана заплатит 500 тысяч за взятки при вывозе мусора

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане за неделю гриппом и ОРВИ заболели 7048 человек
Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане...
Новости Татарстана
14 часов назад

Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане при участии Минниханова

Кулинария

3 часа назад

Пирожки сверху румяные, а внутри остается липкое тесто: почему лишние минуты в духовке не спасают

Не у нас

5 часов назад

Верующим раскрыли, как грехи связывают с болезнями

Кулинария

5 часов назад

Блины получаются сухими по краям и ломаются при сворачивании: ошибка начинается с теста
Гид по Казани
6 дней назад

Шаг к совершенству: современные решения для красоты и здоровья ног