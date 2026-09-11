В Казани собрались руководители пенитенциарных служб стран СНГ

Казань стала площадкой для заседания Совета руководителей пенитенциарных служб стран СНГ. Делегаты из шести государств прибыли в столицу Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики. В аэропорту гостей встречал директор ФСИН России Аркадий Гостев.

Узбекистан на встрече представляет Азизхон Умархонов. Он также возглавляет Совет. Армению делегировала заместитель начальника Уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Ваге Нанушян. От Белоруссии приехал начальник Департамента исполнения наказаний МВД Олег Маткин.

Казахстан представляет заместитель министра внутренних дел и председатель Комитета уголовно-исполнительной системы Абай Кайырбеков. Киргизию — председатель госслужбы исполнения наказаний Чынгыз Кожошев. Таджикистан — заместитель министра и начальник главного управления исполнения уголовных наказаний Минюста Мансур Умарзода.

В заседании участвуют представители шести стран. Совет руководителей пенитенциарных служб государств — участников СНГ проводит встречу в Казани. В числе гостей — руководители и заместители профильных ведомств из Узбекистана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.