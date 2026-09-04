Windows не становится быстрее из-за множества функций — объяснение How-To Geek

Редактор How-To Geek Горан Дамнянович объяснил, почему новые версии Windows не дают ощутимого прироста скорости. По его словам, одна из главных причин — чрезмерное количество функций и сервисов, которые замедляют работу системы.

Дамнянович напомнил, что заметный скачок производительности при переходе на Windows 10 был связан не с обновлением ОС, а с массовым переходом компьютеров с жестких дисков на твердотельные накопители. Сейчас подобного технологического сдвига нет, поэтому обновления не ощущаются как значительное ускорение.

Кроме того, журналист указал на давнюю проблему оптимизации Windows. Если Apple создает macOS для ограниченного числа моделей компьютеров, то Windows должна работать с тысячами различных конфигураций, что делает агрессивную оптимизацию невозможной.

Ранее издание BGR рекомендовало пользователям Windows для повышения безопасности включить Windows Hello и брандмауэр, а также использовать учетную запись Microsoft.