Технологии

Windows не становится быстрее из-за множества функций — объяснение How-To Geek

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Редактор How-To Geek Горан Дамнянович объяснил,...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Редактор How-To Geek Горан Дамнянович объяснил, почему новые версии Windows не дают ощутимого прироста скорости. По его словам, одна из главных причин — чрезмерное количество функций и сервисов, которые замедляют работу системы.

Дамнянович напомнил, что заметный скачок производительности при переходе на Windows 10 был связан не с обновлением ОС, а с массовым переходом компьютеров с жестких дисков на твердотельные накопители. Сейчас подобного технологического сдвига нет, поэтому обновления не ощущаются как значительное ускорение.

Кроме того, журналист указал на давнюю проблему оптимизации Windows. Если Apple создает macOS для ограниченного числа моделей компьютеров, то Windows должна работать с тысячами различных конфигураций, что делает агрессивную оптимизацию невозможной.

Ранее издание BGR рекомендовало пользователям Windows для повышения безопасности включить Windows Hello и брандмауэр, а также использовать учетную запись Microsoft.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по Казани

день назад

От кухни до спальни: где найти красивую мебель для дома

Интересное в Казани

день назад

Гранты, кадры и бюрократия: что мешает и помогает молодым предпринимателям в Татарстане в 2026 году

клопы как выглядят маленькие

Гороскопы

день назад

С 10 сентября все изменится: сразу четыре астрологических события повлияют на знаки зодиака

Интересное в Казани

2 дня назад

Тишина входит в стоимость: где под Казанью отдыхают те, кто устал от шума и суеты

срочный ремонт ноутбука в Новосибирске

Новости Татарстана

21 час назад

Не стало отца мэра Казани и депутата Госдумы — заслуженного химика Татарстана

Кулинария

день назад

Творог, яйцо и банан смешиваю в одной миске: завтрак получается без муки и долгой возни

Не у нас

день назад

Новые модели показывают, что Луна могла образоваться за сутки

Новости Татарстана

15 часов назад

Родным Раиса Метшина направили соболезнования от Администрации Раиса Татарстана

Технологии

22 часа назад

Сердцу полезны овес и ячмень, показало исследование
Новости Татарстана
42 минуты назад

Минниханов поручил подготовить котельные и теплосети к холодам

Рустам Минниханов поручил завершить подготовку ...

Не у нас

2 минуты назад

Место падения уничтожившего динозавров астероида горело минимум 8 млн лет

Не у нас

48 минут назад

Выглядят как рай, но расслабляться нельзя: 5 курортов со скрытыми рисками

Кулинария

час назад

Зачем в СССР промывали макароны после варки: сегодня этот прием нужен далеко не всегда

Не у нас

час назад

Одно из самых опасных мест для туристов не пустует никогда: почему люди продолжают туда ехать
Через МФЦ можно подать заявку на охоту в угодья...
Новости Татарстана
час назад

Через МФЦ можно подать заявку на охоту в угодьях Татарстана

Технологии

час назад

Stan's выпустила поляризованную смазку Polar Drip Wax для цепи велосипеда

Технологии

2 часа назад

Zanvastro стал первым одобренным FDA препаратом от болезни Александера

Технологии

2 часа назад

Более 200 экспортных площадок содержит база «Онлайн-помощника по маркетплейсам»
«Школа не должна быть стрессом»: директор детск...
Интересное в Казани
4 дня назад

«Школа не должна быть стрессом»: директор детского центра в Казани рассказала, как помочь ребёнку полюбить учёбу