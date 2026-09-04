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Одно из самых опасных мест для туристов не пустует никогда: почему люди продолжают туда ехать

Анастасия Шарова Автор статьи
Несмотря на высокий риск, этот путь не пустует....

Про Казань

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Одним из самых опасных маршрутов в мире считается Дарьенский пробел — участок труднопроходимых джунглей на границе Колумбии и Панамы, где нет обычных дорог, выяснил Про Казань.

Несмотря на высокий риск, этот путь не пустует. Через регион продолжают идти люди из разных стран, которые рассчитывают добраться дальше на север. Для многих из них такой маршрут становится вынужденным выбором, а не туристическим приключением.

Дарьенский пробел опасен не только из-за природных условий. Путникам приходится проходить через густые джунгли, болотистые участки и трудные переходы, где сложно получить помощь. Дополнительную угрозу создают преступные группы, которые, по данным источника, нападают на людей, грабят их, похищают и используют для торговли людьми.

Количество тех, кто решается на этот путь, в последние годы резко выросло. Если в 2019 году через регион прошли около 24 тысяч человек, то в 2023 году их число превысило 520 тысяч.

Среди тех, кто пересекает Дарьенский пробел, много выходцев из Венесуэлы, покинувших страну из-за экономического кризиса. Однако этим маршрутом пользуются и граждане десятков других государств. Нередко через джунгли идут целые семьи, в том числе с маленькими детьми.

Люди продолжают выбирать этот путь, потому что видят в нем шанс изменить свою жизнь и добраться до более безопасного места. При этом сам маршрут остается одним из самых тяжелых и рискованных: на нем встречаются природные препятствия, нехватка еды и воды, болезни, нападения и полная зависимость от проводников.

Дарьенский пробел показывает, что опасность не всегда останавливает людей. Когда дома нет стабильности, работы или безопасности, даже джунгли с преступными группами и смертельными рисками для многих становятся дорогой к надежде.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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