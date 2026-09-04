Zcash за сутки подорожал на 20% и превысил $1000

«Секретный биткоин» — криптовалюта Zcash (ZEC) — за сутки подорожал на 20%, преодолев планку в $1000 за монету. Информацию о росте приводит Lenta.ru.

Причиной скачка стало принудительное закрытие позиций трейдеров, ставивших на падение. Согласно данным CoinDesk, за последние 24 часа ликвидированы сделки с плечом примерно на $36,6 млн, из них $34,5 млн — шорты. Вынужденная покупка токена для закрытия коротких позиций может дополнительно разогнать рынок.

Стоимость ZEC за месяц выросла почти вдвое, а за год — более чем на 2300%, или в 24 раза. Капитализация актива с мая увеличилась приблизительно вдвое и достигла $17 млрд.

Zcash появился в 2016 году как копия биткоина с усиленной анонимностью. В отличие от классической криптовалюты, он скрывает отправителя, получателя и сумму транзакции, но позволяет владельцу генерировать «ключи просмотра» для добровольного раскрытия данных регуляторам. Однако капитализация ZEC по-прежнему в десятки раз уступает биткоину, который накануне обновил многомесячный максимум.