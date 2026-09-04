Stan's выпустила поляризованную смазку Polar Drip Wax для цепи велосипеда

Американский бренд Stan's, специализирующийся на товарах для велоспорта, анонсировал жидкую парафиновую смазку Polar Drip Wax. Производитель утверждает, что благодаря технологии поляризации молекулы воска химически связываются с металлом роликов и пинов, поэтому состав держится дольше, чем обычные жидкие парафины.

Жидкая смазка все же уступает твердому парафину по стойкости. Редакция Single Track сравнила новинку с твердым парафином Zinn Cycles: Polar Drip Wax хватает примерно на 300 км, а твердый — на 1600–2400 км.

Однако по сравнению с другими жидкими продуктами, например Squirt и Joe's, новая смазка гуще и напоминает лосьон. Это позволяет нанести более толстый слой, но веложурналисты сомневаются, что она так же хорошо проникает в сочленения между звеньями.

Наносится Polar Drip Wax по стандартной процедуре: обильно на каждое звено, прокрутить цепь, через пять минут нанести второй слой и дать высохнуть восемь часов. В США тюбик объемом 120 мл стоит $18.