Технологии

Stan's выпустила поляризованную смазку Polar Drip Wax для цепи велосипеда

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Американский бренд Stan's, специализирующийся на товарах для велоспорта, анонсировал жидкую парафиновую смазку Polar Drip Wax. Производитель утверждает, что благодаря технологии поляризации молекулы воска химически связываются с металлом роликов и пинов, поэтому состав держится дольше, чем обычные жидкие парафины.

Жидкая смазка все же уступает твердому парафину по стойкости. Редакция Single Track сравнила новинку с твердым парафином Zinn Cycles: Polar Drip Wax хватает примерно на 300 км, а твердый — на 1600–2400 км.

Однако по сравнению с другими жидкими продуктами, например Squirt и Joe's, новая смазка гуще и напоминает лосьон. Это позволяет нанести более толстый слой, но веложурналисты сомневаются, что она так же хорошо проникает в сочленения между звеньями.

Наносится Polar Drip Wax по стандартной процедуре: обильно на каждое звено, прокрутить цепь, через пять минут нанести второй слой и дать высохнуть восемь часов. В США тюбик объемом 120 мл стоит $18.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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