TCL судится с Samsung из-за маркировки Mini LED на обычных LED-телевизорах
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
В США TCL подала иск к Samsung Electronics: производитель утверждает, что Samsung продавала обычные LED-телевизоры под маркировкой Mini LED и вводила покупателей в заблуждение. TCL требует запретить использовать такое обозначение и выплатить компенсацию.
По версии истца, Samsung брала более дешёвые телевизоры из стандартной линейки и выдавала их за модели с Mini LED. В частности, речь идет о некоторых телевизорах серии M, которые на самом деле, как считает TCL, являются обычными LED-устройствами.
Информацию об иске опубликовал портал Ferra.
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