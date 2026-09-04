TCL судится с Samsung из-за маркировки Mini LED на обычных LED-телевизорах

В США TCL подала иск к Samsung Electronics: производитель утверждает, что Samsung продавала обычные LED-телевизоры под маркировкой Mini LED и вводила покупателей в заблуждение. TCL требует запретить использовать такое обозначение и выплатить компенсацию.

По версии истца, Samsung брала более дешёвые телевизоры из стандартной линейки и выдавала их за модели с Mini LED. В частности, речь идет о некоторых телевизорах серии M, которые на самом деле, как считает TCL, являются обычными LED-устройствами.



На американский рынок Mini LED-телевизоры первой вывела TCL — в 2019 году. Samsung присоединилась к этому сегменту в 2021-м, однако теперь занимает первое место в Северной Америке, опережая TCL.Информацию об иске опубликовал портал Ferra.