Технологии

TCL судится с Samsung из-за маркировки Mini LED на обычных LED-телевизорах

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
TCL подала иск против Samsung в США, обвиняя ко...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В США TCL подала иск к Samsung Electronics: производитель утверждает, что Samsung продавала обычные LED-телевизоры под маркировкой Mini LED и вводила покупателей в заблуждение. TCL требует запретить использовать такое обозначение и выплатить компенсацию.
По версии истца, Samsung брала более дешёвые телевизоры из стандартной линейки и выдавала их за модели с Mini LED. В частности, речь идет о некоторых телевизорах серии M, которые на самом деле, как считает TCL, являются обычными LED-устройствами.

На американский рынок Mini LED-телевизоры первой вывела TCL — в 2019 году. Samsung присоединилась к этому сегменту в 2021-м, однако теперь занимает первое место в Северной Америке, опережая TCL.
Информацию об иске опубликовал портал Ferra.

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