Oppo представит ColorOS 17 17 сентября

Oppo назначила презентацию новой прошивки ColorOS 17 на 17 сентября. В этот же день компания планирует запустить серию смартфонов Find X10. О сроках сообщает портал RUNET.

Разработчики обещают сохранить плавность анимаций из ColorOS 16, а элементы интерфейса при нажатии будут растягиваться, сжиматься и возвращаться в исходное положение. Первый запуск приложений, по словам Oppo, ускорится примерно на 20%, а число одновременно активных на фоне программ вырастет на 50%. Оболочка будет доступна более чем на 130 моделях Oppo, OnePlus и Realme.

Линейка Find X10, как ожидается, будет включать три устройства. Базовая версия получит 6,59-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K, аккумулятор на 8000 мА·ч и две камеры по 200 Мп. Модели Pro и Pro Max, по предварительным данным, оснастят экранами от 6,78 дюйма, процессором Dimensity 9600 Pro и улучшенными камерами.