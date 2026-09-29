Honor представила Magic9 Pro Max с 200-Мп камерой Arri

Honor представила линейку Magic9 на мероприятии в Пекине. В ней выделили модель Magic9 Pro Max, камеры которой созданы совместно с немецким производителем киносъемочного оборудования Arri.

Основной модуль Pro Max — 200-мегапиксельный датчик размером 1/1,28 дюйма с диафрагмой f/1.57 и оптической стабилизацией с углом коррекции 3 градуса, что соответствует стандарту CIPA 8.0. В Honor считают такую конфигурацию подходящей и для портретной, и для пейзажной фотографии. Перископический телеобъектив Arri Ultra Night тоже на 200 Мп: сенсор 1/1,4 дюйма, диафрагма f/2.6, стабилизация уровня CIPA 8.0 и ИИ-алгоритмы повышения резкости. Еще есть 50-мегапиксельная сверхширокоугольная камера с f/2.0 и 3D-датчиком глубины, 55-мегапиксельная фронтальная камера и отдельный 6-нм чип Honor H1 для обработки изображений.

Смартфон поддерживает внешние объективы с фокусным расстоянием, эквивалентным 200 и 500 мм, а также профессиональный комплект SmallRig — клетку с креплениями для аксессуаров. Среди возможностей — профессиональный цветовой стандарт LogC3, 87 официальных цветовых фильтров Arri Lokks и система направленных микрофонов кинематографического уровня.

Аппаратная часть включает 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой 1–120 Гц, пиковой яркостью 10 000 нит и антибликовым покрытием. Работает устройство на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 по 2-нм техпроцессу с частотой до 5 ГГц — рекордным для мобильных чипсетов показателем. Батарея на 8600 мАч поддерживает проводную зарядку 100 Вт и беспроводную 80 Вт. В Китае базовая версия 12 Гб + 256 Гб стоит 6499 юаней (82 тыс. руб.), а 16 Гб + 1 Тб — 8499 юаней (107 тыс. руб.).