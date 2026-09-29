Эксперт Кундера: сайты вакансий не стоит делать единственным каналом поиска

Сайты вакансий в 2026 году не стоит исключать из поиска работы полностью, но и опираться только на них уже неправильно. Об этом 29 сентября «Известиям» рассказала Наталья Кундера — методолог и продуктолог корпоративного обучения, основатель агентства WES и школы продукта «Метод», вице-президент Ассоциации предпринимателей онлайн-образования.

Причина в том, что рынок труда меняется быстро, а традиционная модель найма строится на сопоставлении требований компании с опытом и навыками кандидата. Работодателю теперь важно видеть не только то, что специалист уже умеет, но и как скоро он освоит компетенции, которые понадобятся в будущем. По оценкам Всемирного экономического форума, к 2030 году около 39% существующих навыков работников изменятся или устареют.

Искусственный интеллект уже применяют обе стороны найма: соискатели готовят с ним резюме и сопроводительные письма, рекрутеры обрабатывают отклики и ищут подходящих специалистов. Из-за этого на одну вакансию приходит много похожих резюме, поэтому Кундера советует не ограничиваться подбором ключевых слов, а показывать реальные подтверждения компетенций. В резюме она предлагает отражать профессиональную динамику: какие навыки освоены за последние месяцы, где они применены и какого результата удалось добиться.

Дополнительный инструмент — портфолио, полезное даже тем, чья работа обычно его не предполагает: в него можно включить несколько реальных задач и показать процесс, включая проблему, рассмотренные варианты, использованные инструменты и роль ИИ. Сами нейросети эксперт называет постепенно базовым навыком, где важно не наличие опыта работы с ними, а умение решать конкретные задачи. Полностью передавать работу ИИ не следует: специалист должен понимать задачу, формулировать запрос, проверять результат и находить ошибки, а в тестовом задании может указать, какие этапы выполнены с помощью ИИ, а какие проверены самостоятельно. Тестовые задания, по её словам, показывают способность анализировать незнакомую ситуацию, задавать вопросы и доводить дело до результата, но соискателю стоит оценивать и компанию — задание не должно превращаться в длительную бесплатную работу.