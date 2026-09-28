Телефон начал греться во время зарядки сильнее обычного: когда это нормально, а когда кабель лучше отключить

Небольшой нагрев во время зарядки сам по себе не говорит о неисправности. Особенно заметным он бывает при быстрой или беспроводной зарядке, а также если смартфоном одновременно пользуются.

Насторожиться стоит, если телефон внезапно стал намного горячее, чем раньше, зарядка постоянно прерывается или нагрев сопровождается другими странностями.

Сначала оставьте телефон в покое

Игры, навигация, видеозвонки и другие тяжелые задачи увеличивают нагрузку на процессор одновременно с зарядкой аккумулятора. В результате корпус может заметно нагреваться.

Закройте тяжелые приложения, заблокируйте экран и через 10–15 минут проверьте смартфон снова. Если температура заметно снизилась, причиной могла быть именно одновременная нагрузка.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Если телефон неожиданно начал сильно греться, я бы первым делом повторил зарядку с выключенным экраном и без запущенных тяжелых приложений. Если нагрев сохраняется, следующим шагом стоит проверить зарядное устройство и кабель».

Проверьте кабель и адаптер

Если проблема появилась после покупки нового кабеля или блока питания, попробуйте заведомо исправные совместимые аксессуары. Поврежденный кабель, плохой контакт в разъеме или неподходящее зарядное устройство могут создавать проблемы.

Осмотрите штекеры и провод. Кабель с поврежденной изоляцией, сильно перегнутым разъемом или следами оплавления использовать нельзя.

Важно и место зарядки. Не оставляйте смартфон под подушкой, одеялом или на солнце — тепло должно свободно отводиться от корпуса.

Когда зарядку лучше сразу прекратить

Отключите кабель, если смартфон стал настолько горячим, что его неприятно держать в руках, появился запах гари, дым, потрескивание или следы оплавления. Не продолжайте экспериментировать и с аккумулятором, который вздулся или начал деформировать корпус.

Если после остывания телефон снова сильно нагревается даже с исправным совместимым зарядным устройством и без нагрузки, потребуется диагностика. Постоянный сильный нагрев — уже не тот случай, который стоит списывать на обычную работу быстрой зарядки.

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