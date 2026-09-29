Священник объяснил, какой самый частый грех на Руси

Епископ Русской православной церкви Питирим Творогов рассказал об отношении к искусственному прерыванию беременности с точки зрения православной традиции. Об этом пишет Кулик.

По его словам, перечень поступков, которые церковь рассматривает как греховные, достаточно широк. Однако аборт он выделил отдельно, назвав его одним из самых тяжелых грехов.

Священнослужитель заявил, что подобные случаи были распространены и на Руси. Говоря об искусственном прерывании беременности, он использовал формулировку «расправа над детьми».

Кроме того, Творогов положительно оценил меры, направленные на сокращение числа абортов в современной России. Епископ сообщил, что поддерживает дальнейшую работу в этом направлении.