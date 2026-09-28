Wi-Fi подключен, но сообщения приходят с опозданием: какая настройка может мешать приложениям

Телефон лежит рядом с роутером, значок Wi-Fi на месте, но сообщения из мессенджера появляются только через несколько минут — а иногда сразу после разблокировки экрана. При этом сайты и видео открываются нормально.

Если проблема возникает только при заблокированном экране, стоит проверить не сам Wi-Fi, а ограничения фоновой работы приложения. Ради экономии заряда смартфон может уменьшать активность программ, которыми вы сейчас не пользуетесь.

Проверьте ограничения батареи

На Android откройте настройки проблемного приложения и найдите раздел, связанный с батареей или фоновой активностью. Названия пунктов различаются у Samsung, Xiaomi, Honor и других производителей.

Если для мессенджера установлен строгий режим энергосбережения, уведомления действительно могут задерживаться. Менять настройку лучше только для приложения, у которого возникла проблема, а не отключать экономию энергии для всего телефона.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Простой тест — отправить себе сообщение с другого устройства сначала при включенном экране, а затем после нескольких минут блокировки. Если задержка появляется только во втором случае, я бы первым делом проверил фоновую работу приложения».

На iPhone причина может быть другой

iOS сама управляет большей частью фоновой активности, поэтому искать аналогичный переключатель для каждого мессенджера не всегда имеет смысл. Проверьте, разрешены ли приложению уведомления и не включен ли режим фокусирования, который может скрывать или откладывать их показ.

Стоит также убедиться, что проблема действительно связана с Wi-Fi. Отключите его и повторите тест через мобильный интернет. Если сообщения начинают приходить вовремя, причиной может быть домашняя сеть, роутер или используемый VPN.

Не спешите сбрасывать сеть

Сначала перезагрузите телефон, обновите проблемное приложение и проверьте его настройки уведомлений и энергопотребления. Если задержки возникают только в одной программе, проблема может быть именно в ней или ее сервисе.

Сброс сетевых настроек лучше оставить на потом: он способен удалить сохраненные Wi-Fi-сети и другие параметры подключения. Если же сообщения задерживаются сразу в нескольких приложениях только через домашний Wi-Fi, искать причину уже стоит в настройках сети и роутера.

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