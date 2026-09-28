Ноутбук стал разряжаться гораздо быстрее: какие программы съедают батарею даже в фоне

Еще недавно ноутбук спокойно работал несколько часов без розетки, а теперь заряд тает даже при открытом браузере и паре документов. Это не обязательно означает, что аккумулятор резко износился.

Причиной могут оказаться программы, которые продолжают использовать процессор, сеть или видеокарту после того, как их окно закрыто или свернуто.

Начните с «Диспетчера задач»

В Windows откройте «Диспетчер задач» сочетанием Ctrl + Shift + Esc и посмотрите на загрузку процессора, памяти, диска и видеокарты. Делать это лучше спустя несколько минут после запуска, когда система уже закончила основные фоновые операции.

Обратите внимание на программу, которая стабильно создает заметную нагрузку, хотя вы ей сейчас не пользуетесь. Это может быть браузер с тяжелой вкладкой, игровой клиент, мессенджер или другая программа.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Я бы закрыл подозрительную программу полностью и поработал без нее хотя бы час. Если заряд после этого начал уходить заметно медленнее, направление поиска уже найдено».

Облака и браузеры тоже работают в фоне

OneDrive и другие облачные сервисы могут синхронизировать большое количество файлов. Особенно активно это происходит после добавления новой папки, фотографий или крупных документов.

Браузер тоже не всегда перестает работать после закрытия окна. В зависимости от настроек и установленных расширений некоторые процессы могут оставаться активными.

Игровые клиенты способны загружать обновления, а программы для видеосвязи и мессенджеры — продолжать работать ради уведомлений.

Проверьте расход батареи

В Windows 11 статистику энергопотребления приложений можно посмотреть в разделе «Параметры» → «Система» → «Питание и батарея». Там можно сравнить расход программ за выбранный период. Названия пунктов могут немного различаться между версиями системы.

Не стоит завершать неизвестные системные процессы только потому, что они оказались в списке. Сначала выясните, к какой программе относится процесс.

Если фоновой нагрузки почти нет, а ноутбук все равно стал работать от батареи в разы меньше, проверьте яркость экрана, режим питания и состояние аккумулятора. Особенно вероятен его износ, если устройству уже несколько лет. При вздутии батареи или деформации корпуса ноутбук лучше выключить и передать на диагностику.

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