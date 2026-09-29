Технологии

Ростех и Стандарт Электрик создали защиту зданий от огня и дыма

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Структура Ростеха «РТ-Проектные технологии» вместе с технологическим партнёром «Стандарт Электрик» разработала пассивную противопожарную защиту для социальных и промышленных объектов. О новинке сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Комплекс объединяет умные материалы, которые препятствуют распространению огня и дыма по инженерным коммуникациям. В обычном режиме они никак себя не проявляют, но при пожаре срабатывают автоматически: при нагреве вспениваются, растут в объёме и плотно запечатывают отверстия вокруг кабелей, труб и воздуховодов. Образующийся сверхпрочный барьер из пенококса не пропускает огонь и дым через стены и перекрытия в соседние помещения, давая запас времени на эвакуацию людей и работу пожарных подразделений.

Гендиректор «РТ-Проектные технологии» Василий Зуйков, чьи слова приводит пресс-служба, отметил, что в комплекты поставки входят не только терморасширяющийся материал, но и гели, мастики, ленты, жгуты, панели и блоки, действующие при пожаре как единый механизм. Это позволяет подбирать решение под кабельные, вентиляционные, трубопроводные и смешанные коммуникации. По его словам, система прошла всесторонние испытания, включая реальный пожар высокой сложности, показала 100-процентное соответствие заявленным характеристикам, востребована в России и уже применяется на ряде объектов.

Разработка отличается от зарубежных аналогов большим коэффициентом расширения при срабатывании и может использоваться при очень низких температурах, в том числе на Крайнем Севере. Монтировать её можно и на строящемся объекте, и в уже возведённом здании. Впервые систему представят на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая пройдёт в Минске с 30 сентября по 2 октября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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