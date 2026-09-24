Технологии

Wi-Fi дома еле ловит, хотя в других местах все отлично: телефон может быть ни при чем

Дима Кошкин Автор статьи
Почему телефон плохо ловит домашний Wi-Fi, хот...

ПроКазань

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Если смартфон уверенно подключается к Wi-Fi в офисе, кафе или гостях, а дома теряет сеть уже в соседней комнате, подозревать поломку телефона рано. Часто проблема находится на стороне домашнего роутера или в условиях, в которых ему приходится работать.

Проверить это можно без специальных приборов.

Сравните сигнал рядом с роутером и в другой комнате

Встаньте со смартфоном рядом с роутером и проверьте, как работает интернет. Затем повторите тест там, где обычно возникают проблемы. Если рядом скорость нормальная, а после одной-двух стен резко падает, дело, скорее всего, в покрытии Wi-Fi.

Роутеру мешают стены, мебель и некоторые другие препятствия. Особенно неудачны закрытые шкафы, ниши и дальние углы квартиры.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «Самый простой тест — пройти со смартфоном от роутера до проблемной комнаты. Если качество связи ухудшается постепенно, я бы сначала экспериментировал с расположением роутера, а не настройками телефона».

Проверьте диапазон Wi-Fi

Многие современные роутеры работают в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. У 5 ГГц обычно выше потенциальная скорость и меньше проблем с перегруженным эфиром, но такой сигнал хуже проходит через препятствия. Диапазон 2,4 ГГц зачастую лучше подходит для дальней комнаты, хотя скорость и помехи могут отличаться.

Если сети разделены, можно подключиться к другой и сравнить результат. В некоторых роутерах переключение между диапазонами происходит автоматически.

Исключите проблему самого роутера

Перезагрузите роутер обычным способом, не нажимая кнопку сброса к заводским настройкам. Затем проверьте домашний Wi-Fi на другом смартфоне или ноутбуке.

Если в одном и том же месте плохо работают сразу несколько устройств, телефон действительно вряд ли является главной причиной. Для большой квартиры или помещения с толстыми стенами может потребоваться дополнительная точка доступа или mesh-система.

Если же проблемы возникают только на одном смартфоне даже рядом с роутером, тогда уже стоит проверить настройки сети и обновления системы самого телефона.

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