Льготный проезд в Татарстане можно подтвердить цифровым ID

Право на льготный проезд жители Татарстана теперь могут подтверждать через Цифровой ID в национальном мессенджере МАКС. Об этом сообщили в пресс-службе Миндортранса республики. Новый сервис избавляет пассажиров от необходимости постоянно носить с собой бумажные справки и удостоверения.

Воспользоваться электронным документом смогут студенты и подростки старше 14 лет, пенсионеры, граждане с инвалидностью, включая детей-инвалидов, а также многодетные семьи. Сформированная в приложении справка имеет ту же юридическую силу, что и традиционные бумажные документы.

При покупке билета или оформлении льготного проездного, в том числе в электричках, достаточно показать QR-код на экране смартфона. Кассир или контролер отсканирует его, и система автоматически сверит данные пассажира с государственными реестрами.

На терминале проверяющего отображается только подтверждение права на льготу, доступ к личной информации специалист не получает. Для дополнительной защиты QR-код обновляется каждые 30 секунд, а сделать скриншот экрана технически невозможно.

В Миндортрансе отметили, что нововведение делает получение государственных услуг комфортнее для пассажиров.