Nintendo взыскала $4,5 млн с продавца пиратских игр для Switch
Американское подразделение Nintendo выиграло судебный процесс у модератора Reddit с ником Archbox. Ответчиком по делу выступает Джеймс Уильямс, которого обвиняли в продаже пиратских игр для консоли Nintendo Switch. Сумма взыскания составила 4,5 млн долларов.
О результате разбирательства сообщил портал Aftermath. По данным издания, юристы компании смогли отследить торговца ещё летом 2024 года.
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