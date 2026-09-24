Nintendo взыскала $4,5 млн с продавца пиратских игр для Switch

Американское подразделение Nintendo выиграло судебный процесс у модератора Reddit с ником Archbox. Ответчиком по делу выступает Джеймс Уильямс, которого обвиняли в продаже пиратских игр для консоли Nintendo Switch. Сумма взыскания составила 4,5 млн долларов.

О результате разбирательства сообщил портал Aftermath. По данным издания, юристы компании смогли отследить торговца ещё летом 2024 года.