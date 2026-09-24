Технологии

Nintendo взыскала $4,5 млн с продавца пиратских игр для Switch

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Американское подразделение Nintendo выиграло судебный процесс у модератора Reddit с ником Archbox. Ответчиком по делу выступает Джеймс Уильямс, которого обвиняли в продаже пиратских игр для консоли Nintendo Switch. Сумма взыскания составила 4,5 млн долларов.

О результате разбирательства сообщил портал Aftermath. По данным издания, юристы компании смогли отследить торговца ещё летом 2024 года.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

19 часов назад

Память телефона забита под завязку: что удалить за несколько минут, не трогая фото и видео

Гид по Казани

день назад

Где заказать еду в Казани: гид по лучшим доставкам

как избавиться от клопов и тараканов в квартире

Технологии

день назад

Стартовые продажи iPhone 18 в России уступили прошлогодним уровням

Интересное в Казани

3 дня назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска

дизайн предметов интерьера в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Сливы лежат без дела, а варенье уже надоело: запекаю их под хрустящей крошкой за 30 минут

Технологии

день назад

Apple разрабатывает безэкранный фитнес-трекер с выпуском не ранее 2028 года

Не у нас

10 часов назад

В России создали новый бронетягач с турелью для защиты от дронов

Кулинария

день назад

Пачка ряженки застоялась в холодильнике: замешиваю на ней мягкие лепешки без дрожжей

Технологии

день назад

РЖД тестируют первый путь для ВСМ на полигоне Саблино — Тосно
Экономика
час назад

Индексация тарифов ЖКХ с июля 2027 года прогнозируется в 11%

В макропрогнозе Минэкономразвития указана индек...

Новости Казани

8 минут назад

Соглашение о туристическом сотрудничестве с городами ЮНЕСКО подписала Казань

Интересное в Казани

6 часов назад

Одна стройка — пять официальных нарушений: что происходит вокруг ЖК в Ново-Савиновском районе Казани

Не у нас

50 минут назад

Священник предупредил, почему могильный крест нельзя выбрасывать

Новости Казани

час назад

Метшин анонсировал создание фонда КМЮФ в поддержку детей
В РАН предложили использовать избыток атомной г...
Технологии
2 часа назад

В РАН предложили использовать избыток атомной генерации для тепла и водорода

Технологии

час назад

Wi-Fi дома еле ловит, хотя в других местах все отлично: телефон может быть ни при чем

Технологии

2 часа назад

Qualcomm анонсировала Adreno Neural Fusion для чипов Snapdragon

Новости Татарстана

3 часа назад

Илдара Мингазова предложили на должность аудитора Счетной палаты Татарстана
Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. ...
Гид по Казани
6 дней назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой