Экономика

Красная икра нового улова подорожала до 23 тыс. рублей за килограмм

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Икра лососевых нового улова стоит 18-20 тыс. ру...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Килограмм икры горбуши нового, 2026 года вылова в крупнейшей специализированной сети 23 сентября стоил 18,6 тыс. руб., кеты — 19,5 тыс., кижуча — 18,9 тыс., нерки — 17,9 тыс. руб. Такие данные приводит аналитический центр Рыбного союза. В среднем икра лососевых нового улова к концу сентября стоит 18-20 тыс. руб. за кг, а отдельные позиции доходят до 23 тыс. руб., в других каналах цены также приблизились к 20 тыс. руб. за кг и выше.

За год сильнее всего подорожала нерка — в два раза. Икра горбуши прибавила в цене 79%, кижуча — 69%, кеты — 47%.

Причина роста цен — недостаток сырья. К 21 сентября на Дальнем Востоке добыли 97,5 тыс. тонн тихоокеанских лососей, тогда как в 2025 году улов составил 335,5 тыс. тонн. Глава Росрыболовства Илья Шестаков ранее оценивал возможный итог путины всего в 100-110 тыс. тонн. Соответственно, производство икры упало тоже примерно втрое в сравнении с прошлым годом.

Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов говорит, что спрос на красную икру в крупных сетях остается стабильным и соответствует обычной сезонной динамике. В середине сентября в зависимости от формата магазина покупателям было доступно до 20 видов икры, а к праздникам ассортимент обычно увеличивается в два-три раза.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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