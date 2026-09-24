Технологии

Honor раскрыла цену Magic 9 с двумя 200-Мп камерами

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Honor заранее назвала стоимость будущего флагмана Magic 9 — до официального анонса компания раскрывает цены крайне редко. За версию с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 512 ГБ просят 820 долларов с учётом государственной субсидии. Об этом сообщает iXBT.com.

Премьера устройства запланирована на 28 сентября: её приурочили к десятилетию серии Magic. Глава Honor Ли Цзянь описал модель не только как очередной флагман, но и как символ технологического развития бренда, адресованный тем, кто следит за линейкой все десять лет.

Технические детали приводит инсайдер Digital Chat Station. Как утверждается, Magic 9 оснастят компактным плоским экраном на 6,37 дюйма с разрешением 1.5K+, частотой обновления 120 Гц и узкой рамкой, а аппаратной основой станет процессор Snapdragon 8E5. Ожидаемая батарея — 8000 мА·ч с 80-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядкой.

По предварительным данным, основная камера получит сенсор на 200 Мп формата 1/1.4 дюйма, сверхширокоугольный модуль на 50 Мп и перископную камеру на 200 Мп с сенсором 1/1.56 дюйма и 3.5-кратным оптическим зумом. Фронтальной приписывают 55 Мп и квадратный сенсор 1:1. Среди прочего называют ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев и защиту корпуса по степеням IP68, IP69 и IP69K.

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