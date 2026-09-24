Новости Татарстана

Илдара Мингазова предложили на должность аудитора Счетной палаты Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Илдар Мингазов, занимавший пост руководителя ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», может перейти на работу в Счетную палату Татарстана. Его предложили назначить аудитором этого органа. Соответствующий проект постановления комитета Госсовета республики по бюджету, налогам и финансам уже опубликован в документах республиканского парламента. Об этом говорится в документах республиканского парламента.

Вопрос о назначении Мингазова планируют включить в повестку заседания Госсовета Татарстана. Заседания Госсовета запланированы на 28 сентября. В этот день их будет сразу два.

Мингазов возглавлял «Волго-Вятскуправтодор» с 2013 года. Он руководил учреждением до мая 2026 года.

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