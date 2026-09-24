Технологии

Qualcomm анонсировала Adreno Neural Fusion для чипов Snapdragon

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Qualcomm представила Adreno Neural Fusion (ANF) — технологию, которую называют мобильным аналогом DLSS. Она предназначена для чипов Snapdragon, начиная с флагманского Snapdragon 8 Elite Gen 6.

ANF работает как вычислительный шейдер через Vulkan, Unity или Unreal Engine. За счёт нейронных вычислений технология повышает производительность, не увеличивая заметно энергопотребление, и снижает нагрузку на графический процессор.

Практический эффект — экономия заряда аккумулятора и защита от перегрева при высоких частотах кадров. Кроме того, ANF помогает уменьшить троттлинг, который возникает при интенсивных игровых нагрузках.

По информации компании, технология интегрируется с популярными графическими API и игровыми движками, что упрощает её внедрение для разработчиков. Сроки появления ANF в коммерческих устройствах пока не раскрыты. Об анонсе сообщает издание Togliatti24.

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