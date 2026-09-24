Технологии

Телефон промок под осенним дождем: 3 вещи, которые нельзя делать сразу после этого

Дима Кошкин Автор статьи
Что нельзя делать, если телефон промок под дожд...

ПроКазань

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Несколько минут под дождем не всегда заканчиваются поломкой смартфона. Многие современные модели имеют защиту от воды, но ее уровень различается, а со временем герметичность устройства может ухудшаться.

Если телефон заметно намок, главная задача — не добавить к влаге новую проблему. Некоторые привычные способы «спасения» способны только навредить.

1. Не подключайте зарядку

Если в разъеме осталась вода, подключать кабель не стоит. Некоторые смартфоны сами предупреждают об обнаружении жидкости и временно блокируют проводную зарядку.

Снимите чехол, аккуратно вытрите устройство сухой мягкой тканью и оставьте его просыхать в проветриваемом месте. Не пытайтесь прочищать разъем иголкой, салфеткой или ватной палочкой.

Автор рубрики «Технологии» Дима Кошкин: «После дождя я бы в первую очередь проверил разъем и отложил кабель. Даже если корпус уже кажется сухим, внутри порта еще может оставаться влага».

2. Не сушите телефон феном

Горячий воздух может перегреть смартфон и его компоненты, а сильный поток воздуха — загнать влагу глубже. Класть устройство на батарею или другой нагреватель по той же причине не стоит.

Лучше дать телефону высохнуть естественным способом. Конкретное время ожидания перед подключением кабеля зависит от модели и рекомендаций производителя.

3. Не закапывайте смартфон в рис

Популярный способ с рисом не гарантирует безопасного удаления влаги. Более того, мелкие частицы могут попасть в разъемы устройства.

Если смартфон после намокания начал самопроизвольно выключаться, сильно нагреваться, экран работает неправильно или вода попала внутрь после серьезного погружения, самостоятельные эксперименты лучше прекратить. В такой ситуации безопаснее обратиться в сервис.

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