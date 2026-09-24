Технологии

iPhone 18 Pro в России подешевел до 133 тысяч рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В России впервые с момента выхода подешевел смартфон Apple iPhone 18 Pro. К концу сентября версия со 256 гигабайтами памяти в онлайн-магазинах и на маркетплейсах стоит от 133 тысяч рублей — об этом сообщает Hi-Tech Mail.ru.

На старте продаж в середине сентября устройство оценивали в 147–175 тысяч рублей. По данным Hi-Tech Mail.ru, менее чем за месяц стоимость модели в интернете снизилась на 24%.

Журналисты сослались на оценки экспертов в СМИ, которые ранее отмечали слабый спрос на новые смартфоны Apple в России. Среди причин назывались высокие цены и большое количество ограничений: в частности, пользователи могут сталкиваться с трудностями при скачивании российских приложений.

iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max стали первыми смартфонами Apple с объективом камеры с переменной диафрагмой. Младшая модель серии получила алюминиевый корпус, экран LTPO Super Retina XDR OLED диагональю 6,3 дюйма, процессор A20 Pro с увеличенной испарительной камерой, 12 гигабайт оперативной памяти и тройную камеру. Ранее сообщалось, что iPhone 18 Pro Max вышел в России с большим числом ограничений, значительная их часть связана с Apple Intelligence, поскольку эта нейросеть не поддерживает русский язык.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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