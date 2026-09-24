Технологии

Microsoft обновила Surface Pro 12 и Surface Laptop 13 на Snapdragon X2 Plus

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Microsoft анонсировала обновлённые Surface Pro 12 и Surface Laptop 13. Ключевое изменение — переход на процессоры Qualcomm Snapdragon X2 Plus, тогда как внешний вид ноутбуков и планшетов остался прежним.

Планшет Surface Pro 12 сохранил 12-дюймовый дисплей и по-прежнему превращается в компактный ноутбук с помощью клавиатуры Surface Pro, которая продаётся отдельно. У Surface Laptop 13 экран диагональю 13 дюймов. Обе новинки получили дисплеи яркостью до 500 нит — на четверть больше, чем у предыдущих поколений.

По заявлению Microsoft, чипы Snapdragon X2 Plus обеспечивают прирост производительности графики на 60%, ускоряют обработку ИИ-задач на устройстве на 95% и повышают энергоэффективность на 18%.

Стоимость устройств выросла: Surface Pro 12 будет продаваться от 1150 долларов, Surface Laptop 13 — от 1199 долларов. Старт продаж запланирован на 13 октября. Об анонсе пишет сайт Ferra.

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